La directrice du FMI Kristalina Georgieva craint que le monde ne soit pas prêt à un enchaînement de crises géopolitiques et économiques. Elle invite les économies du monde à construire des fondations plus stables.

La directrice du FMI craint l’enchaînement de crises mondiales

Pour Kristalina Georgieva, la succession de crises qu’a connu le monde ces dernières années devrait servir d’avertissement : un nouveau paradigme s’est dessiné. Mais selon elle, les états n’y sont pas suffisamment préparés, comme elle l’expliquait au micro de Bloomberg :

Je crains que nous n’ayons pas encore pleinement pris conscience que c’est ainsi que le monde va désormais fonctionner. Nous n’allons pas arriver à un stade où les chocs auront disparu.

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La directrice du FMI a souligné que les pays membres de l’organisation devaient construire des bases solides pour faire face aux chocs à venir. Elle a confirmé que le FMI disposait d’une capacité de prêt d’un peu moins de 1 000 milliards de dollars.

Une mondialisation imparfaite

Kristalina Georgieva a également évoqué l’écart qui s’est creusé entre populations aisées et le reste du monde, un problème lié à la mondialisation selon elle :

Nous n’avons pas pris la mesure du rejet de la mondialisation qui découlait du fait que, certes, l’économie mondiale se porte mieux dans l’ensemble, mais que de nombreuses communautés se sont retrouvées vidées de leur substance parce que leurs emplois ont disparu et qu’on ne leur a pas accordé suffisamment d’attention.

La directrice du FMI craint qu’il se passe la même chose avec l’intelligence artificielle et appelle donc à une plus grande homogénéisation.

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Pour rappel, le FMI a abaissé ses perspectives de croissance pour l’économie mondiale. Il soulignait en avril les effets de la guerre en Iran sur les activités économiques, craignant une poursuite des hostilités :

Une prolongation ou une extension du conflit, une aggravation de la fragmentation géopolitique, une réévaluation des attentes quant à la productivité induite par l’intelligence artificielle, ou un regain de tensions commerciales pourraient sensiblement fragiliser la croissance et déstabiliser les marchés financiers.

Alors que les cessez-le-feu échouent en Iran, et que la guerre dure depuis 3 mois et 10 jours, les perspectives envisagées par le FMI semblent donc se rapprocher.

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Source : Bloomberg

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