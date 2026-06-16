Blocage des modèles d'Anthropic : Grayscale y voit une opportunité pour l'IA décentralisée

Le gouvernement américain a ordonné à Anthropic de suspendre l’accès à ses derniers modèles d’IA pour les ressortissants étrangers, dont les Européens, invoquant des raisons de sécurité nationale. Un événement qui, selon Grayscale, illustre de manière concrète les limites du modèle centralisé d’intelligence artificielle… Et qui a immédiatement profité aux alternatives décentralisées.

Anthropic contraint de couper l’accès à ses modèles phares

Sur directive du gouvernement américain, Anthropic a suspendu l’accès à ses deux modèles de pointe, Fable 5 et Mythos 5, pour l’ensemble de ses utilisateurs afin de se conformer à une injonction visant initialement les ressortissants étrangers. La décision, motivée par des considérations de sécurité nationale, a été appliquée sans audience publique, sans communication technique détaillée et sans procédure d’appel.

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Plusieurs auteurs ont souligné qu’il s’agissait d’un précédent majeur. En effet, lorsqu’un gouvernement peut faire taire un modèle d’IA commercial du jour au lendemain, sans aucune transparence, l’ensemble des entreprises américaines savent qu’elles font désormais face à une contrainte invisible. Comme pour le secteur plus large de la Tech, la dépendance des entreprises à l’égard des grandes plateformes d’IA centralisées est également mise en question.

Un argument de poids pour l’IA décentralisée, selon Grayscale

Zach Pandl, responsable de la recherche chez Grayscale, a publié une note dans laquelle il analyse cet épisode comme une démonstration des risques inhérents à la centralisation du contrôle des technologies d’IA de pointe. Selon lui, la décision d’Anthropic montre que l’accès à l’intelligence artificielle est devenu une ressource économique stratégique, dont les conditions d’utilisation peuvent être déterminées unilatéralement par des gouvernements ou des laboratoires privés.

Le chercheur souligne par ailleurs que les gouvernements et les laboratoires d’IA joueront un rôle croissant pour définir qui peut accéder à ces outils et dans quelles conditions, à mesure que les capacités des modèles progressent. Dans ce contexte, il anticipe une demande soutenue pour des alternatives décentralisées, en particulier Bittensor et son token TAO, qu’il présente comme une vision alternative de l’IA fondée sur un réseau ouvert, mondial et non permissionné. Il qualifie le protocole de « Bitcoin de l’IA ».

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La cryptomonnaie du « Bitcoin de l’IA » bondit

La réaction des marchés crypto a été immédiate. Dans les 12 heures suivant la suspension des accès d’Anthropic, le token TAO de Bittensor a progressé de 30 %, atteignant un plus haut de trois semaines à 283 dollars. Une performance qui tranche bien sûr avec l’évolution du marché crypto, plus mesurée sur la même période.

Bittensor vise à fournir un accès décentralisé aux ressources d’IA, à l’image de ce que Bitcoin représente pour la monnaie. L’épisode Anthropic semble avoir cristallisé cette proposition de valeur aux yeux des investisseurs. Attention cependant, Bittensor n’est pas un fournisseur de modèle d’IA à proprement parler. Il agrège des contributions hétérogènes, aux performances variables. La question est donc de savoir si cela suffira pour réellement concurrencer des géants centralisés comme Anthropic ou OpenAI.

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Source : Grayscale

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