La bulle IA prête à exploser ? L'avertissement du PDG de Palantir

Le dirigeant de Palantir a dénoncé sur CNBC le modèle des tokens d’OpenAI et Anthropic, qualifié de « taxe » sur les entreprises. Ce modèle économique pourrait aboutir à la formation d'une bulle.

Une charge contre le modèle économique des laboratoires d'IA

Invité de l'émission CNBC Squawk Box pour évoquer le partenariat entre Palantir et Nvidia, Alex Karp a rapidement élargi le débat à l'ensemble de l'industrie de l'intelligence artificielle.

here is the entirety of Palantir CEO Alex Karp's televised nervous breakdown this morning on CNBC pic.twitter.com/gzD8debrKB — Aaron Rupar (@atrupar) July 1, 2026

Pendant près de vingt minutes, le PDG de Palantir a vivement critiqué le modèle économique d'OpenAI, d'Anthropic et des principaux fournisseurs de modèles de pointe, qu'il compare à une « taxe sur la richesse » imposée aux entreprises américaines.

Toutes les entreprises avec lesquelles je travaille sont furieuses. Elles me disent : 'Nous payons des tokens qui ne créent aucune valeur. Ces entreprises sont en train de s'approprier le savoir-faire et l'avantage concurrentiel de notre activité'. Alex Karp, PDG de Palantir

Karp affirme simplement relayer le sentiment de ses clients : « Je ne veux pas les dénigrer, mais quelque chose a complètement dérapé. » Selon lui, trop d'entreprises se contentent aujourd'hui de consommer des modèles d'IA facturés au token, sans en retirer de véritable avantage stratégique. « L'état d'esprit dominant des entreprises de ce pays, c'est : 'je vais me détendre et perdre mon temps avec des tokens' », explique-t-il.

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Palantir défend une IA sous le contrôle des entreprises

Face à cette situation, Karp estime que les entreprises chercheront naturellement à reprendre le contrôle de leurs infrastructures d'IA en privilégiant des modèles ouverts ou déployés dans leurs propres environnements, afin de conserver la maîtrise de leurs données, de leur puissance de calcul et de leurs modèles.

Alex Karp a également élargi son propos à la stratégie américaine en matière d'intelligence artificielle. « Est-ce qu'on va vraiment confier le champ de bataille de ce pays au consensus de la Silicon Valley ? C'est complètement fou. » Le dirigeant de Palantir s'en est aussi pris à certains responsables des grands laboratoires, affirmant qu'ils étaient « sous drogue ».

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Cette prise de position intervient alors que Palantir vient d'annoncer un renforcement de son partenariat avec Nvidia afin de développer des systèmes d'IA destinés aux agences gouvernementales américaines. La veille de l'interview, l'entreprise avait publié un manifeste en neuf points défendant une vision de la « souveraineté de l'IA », dans laquelle les organisations conservent la maîtrise de leurs données, de leurs modèles et de leur infrastructure informatique.

Karp résume ainsi cette philosophie :

Ce qui nous aligne avec Nvidia, et ce que veulent nos clients techniques, c'est le contrôle de leur puissance de calcul, de leurs modèles, de leur pile de données et de leur avantage concurrentiel. Alex Karp, PDG de Palantir

Un modèle économique remis en question

À travers cette interrogation, le patron de Palantir remet en cause le modèle économique des principaux laboratoires d'IA. Selon lui, si leurs modèles créaient réellement autant de valeur pour leurs clients, leur rémunération devrait naturellement être indexée sur les gains générés, plutôt que sur la simple consommation de tokens.

Si cette technologie permet réellement à une entreprise de gagner un milliard de dollars, pourquoi vendre des tokens ? Pourquoi ne pas demander directement une part de cette valeur créée ? Alex Karp, PDG de Palantir

Au-delà de la critique du modèle de facturation, cette sortie ressemble à une mise en garde adressée au marché. Alors que les valorisations d'OpenAI, Anthropic ou encore Nvidia atteignent des niveaux record, Karp suggère qu'une partie de cet engouement repose sur un modèle dont la création de valeur réelle pour les entreprises reste à démontrer.

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Sans employer le terme de « bulle », le dirigeant de Palantir laisse ainsi entendre que l'euphorie autour de l'IA pourrait se heurter à une question simple : les clients continueront-ils à payer des factures toujours plus élevées si les gains économiques promis ne sont pas au rendez-vous ?

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Sources : SiliconAngle, CNBC, Silicon Carne

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