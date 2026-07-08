TeraWulf s'envole en Bourse après un contrat de 19 milliards de dollars avec Anthropic

L'ancien mineur de Bitcoin TeraWulf continue sa transformation. L'entreprise a signé un bail de 20 ans avec le géant de l'IA Anthropic. L'opération a fait bondir son action de près de 19%, portant également le reste du secteur.

TeraWulf signe un contrat en or avec Anthropic

TeraWulf oriente nettement son activité vers la location d'infrastructures de calcul pour le secteur de l'intelligence artificielle. L'accord porte sur la mise à disposition d'environ 401 mégawatts de capacité de calcul pour Anthropic, sur un campus dédié à l'intelligence artificielle dans le Kentucky.

La première phase du projet doit entrer en service au second semestre 2027, pour une montée en puissance complète prévue début 2028. Ce bail, adossé à une notation de crédit, doit générer environ 19 milliards de dollars de revenus. C'est un montant supérieur à la capitalisation boursière actuelle de TeraWulf, évaluée à environ 12 milliards de dollars.

L'écart montre à quel point l'essor de l'intelligence artificielle redéfinit l'économie des anciens mineurs de cryptomonnaies. Avant TeraWulf, d'autres entreprises ont en effet pivoté nettement vers l'IA.

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En parallèle de cette annonce, TeraWulf a également confirmé la cession de sa participation de 50,1% dans l'Abernathy Joint Venture, un projet de centre de données d'intelligence artificielle de 168 mégawatts situé au Texas, formé en 2025.

L'opération, d'environ 530 millions de dollars, sera reprise par un groupe d'investisseurs mené par Fluidstack, partenaire historique de TeraWulf sur ce projet, permettant à l'entreprise de récupérer son investissement initial d'environ 450 millions de dollars avec une plus-value.

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Un secteur minier qui se tourne massivement vers l'IA

Né comme mineur de Bitcoin, TeraWulf exploitait jusqu'ici des sites pour produire de nouveaux BTC. Mais les marges se sont resserrées après le halving de l'an dernier, qui a réduit de moitié les récompense de minage. Cela l'a poussée à diversifier ses sources de revenus.

Comme plusieurs de ses concurrents, l'entreprise a réorienté sa capacité électrique et ses sites vers l'hébergement de calcul pour l'IA, un modèle offrant des revenus plus stables qu'une activité minière soumise à la volatilité du cours du Bitcoin.

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La nouvelle a été accueillie très favorablement en Bourse. L'action de TeraWulf a pris 19 % dans la journée du 6 juillet. Les actions d'autres mineurs ont également grimpé, en particulier celles de Hut 8 et Cipher Digital.

La tendance est massive : selon les estimations de CoinShares, jusqu'à 70% des mineurs cotés en Bourse auraient déjà signé des contrats de calcul pour l'IA... Pour un montant cumulé dépassant 70 milliards de dollars. La révolution est donc en cours dans le secteur.

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Source : CNBC

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