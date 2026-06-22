Bitcoin : Le sultanat d'Oman lance un pool de minage exclusif et obligatoire soutenue par le gouvernement

Le sultanat d’Oman annonce la mise en place d’un pool national officiel d'extraction de Bitcoin placé sous la surveillance exclusive de l’État, en partenariat avec la société Enegix Global. Tous les mineurs sous licence ont l’obligation de le rejoindre.

Oman annonce un « pool national officiel d'extraction de cryptomonnaie »

Alors que les mineurs du Bitcoin se retrouvent en grande difficulté depuis des mois, face à un prix du BTC qui continue d'évoluer sous le niveau fatidique de son coût de production estimé, certaines juridictions décident de s'inscrire dans cette aventure afin de soutenir leur industrie locale... tout en lui imposant une surveillance accrue.

Une réalité qui vient de pousser le sultanat d'Oman à annoncer la création d'un pool national officiel d'extraction de cryptomonnaies, lancé par le ministère des Transports, des Communications et des Technologies de l'Information (MTCIT), en coopération avec la société du Web3 locale Frontier Technologies.

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Afin de mener à bien cette expérimentation, le sultanat d'Oman a fait appel aux services de la société d'énergie et d'infrastructure numériques Enegix Global, déjà à l'origine d'une initiative similaire au Kazakhstan, dans le but de développer la plateforme technologique et l'infrastructure de liquidité derrière le pool minier Omanhash.om.

Cela marque le deuxième mandat de pool minier d'Enegix Global accrédité par un gouvernement, après un lancement et une exploitation réussis au Kazakhstan. La société est maintenant le seul opérateur au monde à avoir construit et géré plusieurs pools de minage Bitcoin au niveau souverain, établissant une catégorie distincte dans l'infrastructure institutionnelle des crypto-actifs. Communiqué de presse

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Une puissance de calcul estimée à 10 exahashes par seconde

Selon les détails du communiqué de presse, le sultanat d'Oman se présente comme « l'une des juridictions les plus actives pour l'investissement dans l'exploitation minière de crypto à grande échelle depuis 2022, dans le cadre du programme de diversification économique du pays », avec des investissements totaux estimés à plus de 700 millions de dollars dans la zone franche de Salalah.

Une stratégique qui n'implique toutefois pas uniquement le minage de Bitcoin, mais également les centres de données très populaires actuellement afin de répondre aux besoins de l'intelligence artificielle et de l'informatique haute performance (HPC). Une double activité dans laquelle s'inscrit la plateforme Omanhash.om afin de « consolider cette capacité dans un cadre national réglementé et transparent ».

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Une bonne nouvelle pour les sociétés minières implantées à Oman, selon le Directeur du développement commercial d'Enegix Global, Olzhas Amirov, car cela devrait leur permettre de bénéficier de « cadres d'autorisation clairs pour opérer légalement, éviter une fiscalité excessive et établir une communication transparente avec les autorités ».

Ce pool minier exclusif et obligatoire du sultanat d'Oman ambitionne de fournir une puissance de calcul estimée à 10 exahashes par seconde lors de sa phase initiale de développement, soit un peu plus de 1 % du hashrate mondial actuellement disponible (environ 900 exahashes).

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Source : Communiqué de presse

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