Trading crypto : les agents IA déçoivent

Le bilan de l’expérience opposant plusieurs agents IA sur le trading de cryptos est peu flatteur. La quasi-totalité des modèles affiche des pertes. Seul Grok, l’IA d’Elon Musk, parvient à sortir la tête de l’eau, mais de justesse.

Des agents IA dans le rouge, Grok sauve les meubles

Les agents d'intelligence artificielle sont souvent présentés comme la prochaine révolution du trading crypto. Mais que valent-ils réellement lorsqu'ils doivent gérer un portefeuille en conditions réelles ? C'est la question à laquelle tente de répondre Agents of Wall Street, un concours opposant plusieurs modèles d'IA dans une compétition de trading entièrement autonome.

L’expérience consistait à confier 999 dollars à plusieurs agents IA pour trader des cryptomonnaies en autonomie durant sept jours. Et il faut bien avouer que les résultats laissent perplexe. La majorité des modèles engagés affichent des performances négatives sur la période.

Le seul à tirer son épingle du jeu s’appelle Grok, l’agent conversationnel développé par xAI, la société d’Elon Musk. Son gain sur la semaine est de 3,69 dollars, soit un rendement d’environ 0,37 %. Un résultat très décevant pour une technologie censée révolutionner le trading crypto.

On notera surtout que Grok n’a procédé à aucune réallocation de son portefeuille durant la semaine. Autrement dit, l’agent le plus performant est aussi celui qui a le moins agi.

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La gestion active mise à mal

Ces résultats posent une question qui dépasse largement le cadre de cette expérience. Si des modèles d’IA parmi les plus avancés au monde peinent à générer de l’alpha sur une semaine, la gestion active a-t-elle vraiment un avantage sur des stratégies plus posées ?

Presenting: Agents of Wall Street 🤖 5 AI agents. 7 days. 1,000 @USDC each. Trading tokenized stocks with @xStocksFi on @solana. Which agent comes out on top? Watch it live: https://t.co/n3BQ1Ov2Ao Powered by LI.​FI. pic.twitter.com/A0qdqW6Pes — LI.FI (@lifiprotocol) July 15, 2026

Les données historiques montrent depuis longtemps qu’une majorité de gérants actifs sous-performent leurs indices de référence sur le long terme. Le constat semble s’étendre aux agents IA, du moins pour l’instant. La multiplication des transactions, le suivi permanent du marché et la volatilité crypto ne suffisent pas à créer de la valeur.

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Le secteur de l’IA appliquée à la finance décentralisée reste pourtant en pleine effervescence, comme en témoigne la roadmap 2026 de Base ou les efforts de Visa pour intégrer les paiements agentiques.

Stratégies humaines et signaux long terme

Face à ces performances mitigées, une approche différente semble reprendre du sens. Plutôt que de multiplier les allers-retours quotidiens, les stratégies pilotées par des humains ou basées sur des signaux moins fréquents montrent souvent de meilleurs résultats sur la durée.

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L’idée est simple. Attendre les bons moments, se positionner avec conviction, et laisser le marché travailler. Quelques décisions par an, prises aux bons moments, valent souvent mieux que des dizaines d’arbitrages quotidiens dictés par le bruit.

C’est précisément la logique portée par des offres comme Crypto Stratège, qui propose des signaux d’investissement clairs et activables, pensés pour le long terme plutôt que pour le trading à haute fréquence. Une approche qui contraste avec l’hyperactivité des agents IA testés cette semaine.

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Source : Agents of Wall Street

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