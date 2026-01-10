L'histoire de la meilleure performance d'un VC crypto

Fondé en 2017 par Kyle Samani et Tushar Jain, Multicoin Capital s’est imposé comme l’un des fonds crypto les plus écoutés du marché. Sa légende s’écrit autour d’un pari : la blockchcian Solana. Mais derrière la success story, l’histoire est surtout celle d’une obsession de la performance, d’un faux départ retentissant et d’une capacité rare à doubler la mise quand tout le monde panique. Découvrez l'histoire de Multicoin Capital.

Deux jeunes diplômés loin des codes de la Silicon Valley

Kyle Samani et Tushar Jain se rencontrent à l'Université de New York où ils étudient la finance entre 2008 et 2012. Leur arrivée dans le monde de la finance coïncide donc avec une époque où Wall Street cesse soudain d'être un horizon stable : Lehman Brothers dépose le bilan le 15 septembre 2008, déclenchant une onde de choc systémique.

Très vite, leur curiosité les tire autant vers la tech que vers Wall Street : ils suivent l'essor des premières grandes apps mobiles, s'installent ensuite à Austin (Texas) et lancent chacun une startup : Pristine (Google Glass dans la santé) côté Samani, ePatientFinder (mise en relation patients/essais cliniques) côté Jain.

Samari et Jain racontent plus tard avoir levé des millions pour ces startups : une étape primordiale de leurs parcours, autant pour apprendre à séduire des investisseurs que pour survivre à la réalité des produits trop en avance sur leur marché.

Mais la passerelle vers Multicoin Capital et l'investissement ne se fait pas en un claquement de doigts. Leur passage par l'entrepreneuriat leur donne surtout une conviction : le capital ne récompense pas seulement les idées, il récompense la distribution et surtout l'exécution. C'est précisément ce prisme qu'ils vont projeter, quelques années plus tard, sur les blockchains.

Kyle Samani et Tushar Jain

Créer un fonds en construisant d'abord une crédibilité

Multicoin Capital ne naît pas comme l'un des fonds crypto les plus prolifiques. À l'origine, le duo raconte surtout un cheminement opportuniste, puis de plus en plus structuré : premiers achats de Bitcoin dès 2013, immersion plus sérieuse dans Ethereum en 2016, puis prises de profits et arbitrages en 2017. Autrement dit : avant d'être « VC », ils apprennent la crypto comme un marché, avec ses cycles, ses narratifs et ses biais.

C'est là que la transition de l'entrepreneuriat vers l'investissement pur devient logique pour eux : après avoir vécu la levée de fonds côté fondateurs, ils veulent appliquer une démarche inverse, mais avec une particularité propre à la crypto.

Multicoin Capital assume une approche hybride : chercher des rendements sur des protocoles dont les tokens peuvent devenir liquides plus vite que des actions non cotées : « venture capital economics with public market liquidity », selon la formule qu'on retrouve dans des communications publiques liées au fonds.

Le fonds annonce un premier closing au 1er août 2017, et comme ils n'ont ni pedigree, ni réseau historique dans les cercles crypto originels, ils compensent avec ce qu'ils contrôlent : la thèse.

Leur crédibilité se fabrique alors via des analyses longues et très techniques (tokenomics, design des consensus, arbitrages entre architectures), destinées autant à convaincre la communauté qu'à signaler au marché qu'ils ne jouent pas uniquement le momentum.

Première claque : EOS et le mirage des « Ethereum killers »

L'obsession structurante de Multicoin à l'époque tient en un mot : l'exécution. Leur intuition est simple : si une blockchain veut supporter des usages de masse, elle doit être rapide, scalable, et « utilisable ».

En avril 2018, Multicoin publie un rapport très favorable sur EOS, vantant une blockchain orientée haute scalabilité et excellente expérience utilisateur. Le contexte est brûlant : EOS lève 4 milliards de dollars via son ICO et l'idée qu'un concurrent sérieux d'Ethereum est né émerge au sein de la communauté crypto.

Sauf que l'histoire d'EOS devient rapidement une leçon : gouvernance contestée, centralisation perçue, promesses non tenues… Le type de désillusion qui abîme durablement un fonds jeune comme Multicoin Capital cherchant encore sa légitimité.

Et pourtant, c'est précisément après cet échec que leur trajectoire devient intéressante : ils ne renoncent pas à la thèse de la blockchain performante et continuent de chercher une exécution réellement crédible.

Solana : quand la thèse est enfin vérifiée

Multicoin Capital revendique avoir investir dans la blockchain Solana depuis la seed round (mai 2018), bien avant le lancement du mainnet (mars 2020). Cette précision compte : ils ne découvrent pas Solana quand la blockchain est à la mode, ils s'exposent très tôt à un réseau encore largement théorique.

En juillet 2019, Solana annonce avoir clôturé une série A de 20 millions de dollars, menée par Multicoin Capital. À ce stade, le projet met en avant une promesse simple, mais ambitieuse : viser des performances d'un layer 2 directement sur la couche principale, notamment via la Proof of History.

C'est ici que la narration bascule, parce que la participation dès la seed round n'est pas une fin pour Multicoin Capital : c'est le point de départ. Aujourd'hui, Solana est devenu l'une des principales blockchains du marché (DeFi, NFT, paiements, memecoins, etc.).

Le pari de thèse de Multicoin Capital, à savoir une blockchain très rapide, capable de soutenir des usages à grande échelle, n'est plus une hypothèse : il a trouvé une matérialisation industrielle avec Solana.

Quid du gain réalisé par Multicoin Capital sur cet investissement ?

Le chiffre exact des gains réalisés par Multicoin Capital sur Solana n'est pas public, pour une raison simple : un fonds peut être entré à plusieurs prix (seed, série A, achats secondaires), subir des périodes de vesting/lockups et surtout vendre par tranches. En revanche, on peut encadrer l'ordre de grandeur du multiple théorique réalisé par le fonds.

Une procédure judiciaires d'un ancien investisseur de Solana relayée par Blockworks mentionne que lors de la seed sale, les droits futurs sur des SOL étaient valorisés à 0,04 dollar l'unité.

À partir d'un tel point d'entrée, même sans connaître le prix exact de sortie (et même si une partie a été vendue bien avant le sommet à 293 dollars), on comprend pourquoi Solana est devenu le cas d'école associé à Multicoin Capital : l'écart entre un prix de quelques centimes et un actif qui a, à certains moments de marché, coté à plusieurs centaines de dollars, se mesure en milliers de fois (sur le papier).

Les données historiques de prix disponibles sur les agrégateurs de marché permettent d'observer ces extrêmes, sans pour autant révéler la performance réalisée du fonds.

Chute de FTX : la perte de crédibilité puis le rebond

L'ère 2021–2022 rappelle toutefois une règle brutale : dans l'écosystème crypto, même les meilleures thèses peuvent être déformées par la structure de marché. Lorsque la plateforme FTX s'effondre, l'onde de choc frappe Solana de plein fouet et Multicoin Capital avec.

D'après une lettre aux investisseurs relayée par CoinDesk, Multicoin Capital indique alors qu'environ 10 % de ses actifs totaux sont bloqués sur FTX. La même année, en raison d'une forte exposition sur le FTT, le SRM et le SOL, le fonds enregistre une perte de 91,4 %, selon des sources de marché qui s'appuient sur ses communications.

Le point intéressant, c'est la suite : au lieu de se retirer pour toujours du marché, Multicoin Capital maintient une lecture « post-crise » où l'écosystème Solana pourrait survivre à la disparition de son principal soutien industriel.

Et le marché crypto, porté par le rebond 2023, leur donne raison. En effet, The Block rapporte le fonds affiche une performance exceptionnelle de +537 % sur l'année et un gain cumulé de +9 281 % depuis 2017.

2025 : la « Solana Treasury Company », ou l'institutionnalisation du pari

En septembre 2025, Multicoin Capital annonce avoir co-menée avec Jump Crypto et Galaxy une augmentation de capital de 1,65 milliard de dollars dans Forward Industries pour initier une stratégie de trésorerie orientée sur la cryptomonnaie SOL.

L'idée est de transposer, avec le SOL de Solana, un modèle popularisé par Strategy avec Bitcoin par Strategy, en jouant la frontière entre marchés traditionnels (accès au capital) et rendements onchain (staking/participation réseau).

Ce type de véhicule d'investissement reste toutefois intrinsèquement lié aux cycles du marché : il peut amplifier la hausse comme la baisse, et expose à une dynamique de levier, de refinancement et de volatilité de l'actif sous-jacent.

Ce que Multicoin raconte (vraiment) sur le capital-risque crypto

L'histoire de Multicoin Capital n'est pas seulement celle d'un bon call sur la blockchain Solana. C'est un rappel de ce que la crypto amplifie tout. Les convictions deviennent des montagnes russes, les erreurs ne se payent pas en points de réputation mais en années de drawdown et la frontière entre thèse fondamentale et structure de marché peut s'effondrer en une semaine.

Multicoin a construit sa marque sur une idée simple : si la crypto doit soutenir des usages de masse, alors la performance d'exécution n'est pas un luxe. Solana a donné corps à cette thèse. FTX l'a presque détruite.

Et la séquence 2023–2025 montre que Samani et Jain ne se contentent pas d'avoir survécu : ils essaient désormais d'industrialiser leur pari, avec des véhicules d'investissement qui empruntent les codes de Wall Street.

Ainsi, Multicoin Capital a gagné une place à part dans l'histoire de la crypto en acceptant une volatilité que la plupart des fonds ne supportent pas. La suite nous dira si la Solana Treasury Company est l'ultime acte de rationalisation ou un risque de plus dans un marché qui punit l'excès de certitude.

