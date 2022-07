La société française Lugh décroche l'enregistrement PSAN auprès de l'AMF

La société Lugh est désormais enregistrée en tant que prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF). L'entreprise, qui appartient au groupe Casino, pourra désormais développer pleinement son stablecoin EURL en France notamment en élargissant ses cas d'usage auprès des entreprises.

Lugh bénéficie désormais de l'enregistrement PSAN

Lugh, la startup lancée par le groupe Casino au début de l'année 2021, vient de décrocher son enregistrement en tant que prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

L'entreprise, qui émet le stablecoin EURL adossé à l'euro, pourra désormais proposer ses services en toute conformité avec les régulateurs français, confirmant ainsi sa volonté de participer à la construction d'un écosystème de confiance pour ses partenaires et clients.

Le stablecoin de Lugh pourra désormais bénéficier de nouveaux cas d'usage, notamment pour les entreprises, par exemple en leur permettant d'effectuer des transferts internationaux entre filiales, ou tout simplement pour la gestion de leur trésorerie.

Les émetteurs de tokens non fongibles (NFTs) pourront également désormais afficher le prix de ces derniers en euros et non plus avec une cryptomonnaie par définition plus volatile. La gestion de leurs ventes et leurs royalties est également grandement simplifiée.

Avec la récente arrivée de l'EUROC de l'américain Circle, Lugh prend ici les devants afin que l'EURL devienne le stablecoin euro de référence en Europe, s'inscrivant durablement dans le contexte réglementaire européen grâce à son enregistrement PSAN, lui permettant ainsi d'évoluer positivement à travers les règlements MiCA et TFR.

Nicolas Joly, le président de Lugh, s'est félicité de cette nouvelle, assurant la position de leader de la France dans ce marché naissant :

« Cet enregistrement PSAN était une étape importante du développement de Lugh qui renforce sa position de référence en Europe et va permettre une distribution plus large de l’EURL à travers le lancement de nouveaux cas d’usages. »

Disponible sur les blockchains Tezos (XTZ) et Ethereum (ETH), l'EURL est assuré avec les fonds propres de Lugh auprès de la Société Générale.

