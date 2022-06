eToro décroche son enregistrement en tant que PSAN auprès de l'AMF en France

Le broker international eToro vient officiellement de décrocher son enregistrement en tant que prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF). L'entreprise de courtage et de trading signe ici son engagement à travailler de concert avec les autorités de régulation françaises pour étendre ses services.

La société eToro (Europe) Limited pourra ainsi proposer en toute conformité ses services d'achat d'actifs numériques à l'ensemble de ses clients français, et pourra désormais proposer des publicités sur le territoire et y développer sa stratégie de marketing.

Emmanuel Sackmann, le directeur régional France d'eToro, se félicite de la nouvelle qui marque un pas conséquent pour l'entreprise :

« Nous sommes fiers d’avoir reçu cet enregistrement de la part de l’Autorité des marchés financiers. La France est un marché important pour nous et nous sommes ravis de pouvoir offrir à nos utilisateurs français d’investir directement dans les actifs numériques. L'objectif d'eToro est de rendre l’investissement accessible au plus grand nombre et nous soutenons pleinement toutes les mesures réglementaires qui protègent les investisseurs de détail sans exclure ceux qui pourraient en bénéficier le plus, ni étouffer l'innovation. »