Cryptomonnaies : Découvrez le top 5 des levées de fonds du mois de novembre 2024

Chaque mois, de nombreuses entreprises, naissantes ou déjà bien établies de l'écosystème crypto, parviennent à attirer l'intérêt des investisseurs et à obtenir des financements. Le mois de novembre 2024 n'a pas dérogé à la règle, puisque près de 880 millions de dollars ont été levés par des entreprises à fort potentiel.

Les principales levées de fonds en novembre : près de 880 millions de dollars investis dans les entreprises crypto

Chaque mois, de nombreux tours de tables, également appelés fundraising rounds, sont organisés et menés afin que des entreprises portant des projets prometteurs lèvent de l'argent et puissent se développer.

En novembre 2024, les projets crypto ayant organisé des tours de table ont réussi à lever près de 880 millions de dollars, dont 405 millions de dollars ont été récoltés par seulement 5 d'entre eux.

Selon les données du site DropsTab, voici les 5 principales levées de fonds effectuées par des entreprises du Web3 durant le mois de novembre 2024 :

Les 5 plus importantes levées de fonds du mois de novembre 2024 dans le secteur crypto

5 - StakeStone

Série de financement : Funding Round

Funding Round Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : Mars 2023

Mars 2023 Montant levé : 22 millions de dollars

StakeStone se présente comme un « réseau de distribution de liquidités multi-chaînes ». Sa principale fonction à ce jour est de proposer des rendements, notamment via du restaking d'Ether ou de BTC au travers de Babylon.

L'entreprise native de Hong-Kong se prépare également à lancer son produit de paiement, qui comprendra des fonctionnalités telles que des comptes d'épargne flexibles proposant la capacité Buy-Now-Pay-Later (BNPL).

Le tour de table de Funding Round mené par Polychain Capital s'est soldé le 11 novembre avec 22 millions de dollars levés. Au total, ce sont plus de 17 fonds de capital-risque et 2 exchanges qui ont participé à cette levée de fonds dont : Binance Labs, OKX Ventures, HashKey Capital, SevenX Ventures, et bien d'autres.

Binance Labs a également participé à la première levée de fonds du projet, en mars 2024. Le montant de cette participation n'a cependant pas été divulgué.

Les fonds récoltés par StakeStone serviront à accélérer sa croissance, à élargir son offre de produits et à renforcer sa présence sur les marchés clés.

4 - Monkey Tilt

Série de financement : Série A

Série A Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : Mars 2024

Mars 2024 Montant levé : 30 millions de dollars

Monkey Tilt est une plateforme crypto de casino en ligne. Ce projet a rapidement attiré l'attention grâce à son approche novatrice combinant des expériences de casino traditionnelles à un aspect social.

Au cours de la levée de fonds qui s'est achevée le 20 novembre, menée par Pantera Capital, 30 millions de dollars ont été récoltés par le projet. Cette levée de fonds de série A à vu la participation de Polychain Capital, Hack VC et Accomplice entre autres. Depuis son lancement, Monkey Tilt totalise 51 millions de dollars récoltés grâce à ses différentes levées de fonds.

Les fonds récoltés serviront à financer une campagne marketing et à constituer une équipe technique chargée de maintenir la plateforme.

3 - World Liberty Financial (WLFI)

Série de financement : Funding Round

Funding Round Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : Septembre 2024

Septembre 2024 Montant levé : 30 millions de dollars

Le projet World Liberty Financial (WLFI) a été officiellement lancé le 16 septembre 2024 par Donald Trump Jr. et Eric Trump, 2 des fils du futur président des États-Unis.

Ce projet, qui a beaucoup fait couler d'encre dans nos colonnes, vise à démocratiser l'accès aux services financiers décentralisés (DeFi) tout en se positionnant sur des valeurs anti-système financier traditionnel.

Bien que le projet a connu des difficultés à son lancement pour convaincre des investisseurs, et cela même après que les résultats donnant Donald Trump vainqueur à la présidence des États-Unis soient tombés, 30 millions de dollars ont été levé auprès d'un seul investisseur : Justin Sun ou pour être exact, Tron la blockchain que ce dernier a fondé.

We are thrilled to invest $30 million in World Liberty Financial @worldlibertyfi as its largest investor. The U.S. is becoming the blockchain hub, and Bitcoin owes it to @realDonaldTrump! TRON is committed to making America great again and leading innovation. Let's go! pic.twitter.com/cISTsVYP1f — H.E. Justin Sun 🍌 (@justinsuntron) November 25, 2024

Cet investissement, qui n'est pas sans rappeler les natures sulfureuses communes à Justin Sun et Donald Trump, reste relativement anecdotique pour le géant asiatique. En effet, selon Artemis Terminal, la blockchain Tron a généré plus de 538 millions de dollars de revenus au cours des 365 derniers jours.

2 - BIO Protocol

Série de financement : Funding Round

Funding Round Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : novembre 2024

novembre 2024 Montant levé : 33 millions de dollars

Le projet BIO Protocol se définit comme une plateforme décentralisée visant à révolutionner le financement des projets scientifiques (DeSci), notamment dans les domaines de la biotechnologie et de la médecine.

Le protocole permet à des communautés composées de scientifiques, de patients et d'investisseurs de collaborer pour financer et co-développer des recherches et des produits dans des domaines tels que la longévité, les maladies rares et la santé mentale.

BIO Protocol fonctionne à travers un réseau d'organisations autonomes décentralisées (DAO) biotechnologiques nommées « BioDAO ». Chacune de ces BioDAO est spécialisée dans un domaine précis, comme la cryoconservation ou les soins pour la santé mentale par l'usage de substances psychédéliques.

Au cours de sa levée de fonds qui s'est achevée le 13 novembre, le projet a levé plus de 33 millions de dollars.

Bien que les investisseurs de la dernière levée de fonds ne soient pas connus, Binance Labs a montré son intérêt pour le projet en investissant un montant non-divulgué lors du précédent tour de table. Cela est d'autant plus remarquable car c'est la toute première fois que Binance Labs investit dans un projet affilié à la narrative DeSci.

Grâce à ce nouveau capital, le protocole prévoit d'étendre davantage son écosystème, en fournissant un financement de démarrage pour les nouvelles BioDAO. BIO Protocol prévoit également de renforcer son équipe actuelle en recrutant 11 personnes.

1 - OG Labs

Série de financement : Purchase Agreements (SAFT Fundraising)/Seed Round

Purchase Agreements (SAFT Fundraising)/Seed Round Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : Mars 2024

Mars 2024 Montant levé : 290 millions de dollars

OG Labs se présente comme une strartup crypto utilisant l'intelligence artificielle (IA), après avoir effectué un virage l'éloignant de son objectif initial qui était de développer une solution de blockchain modulaire.

Le projet construit ce qu'il appelle un système d'exploitation d'IA décentralisé (dAIOS) qui vise à permettre le développement d'applications IA sur la blockchain.

Au cours du mois de novembre, OG Labs a levé 290 millions de dollars ce qui place ce projet en tête de notre classement mensuel. Pour être plus précis, la levée de fonds se divise en 2 étapes : un seed round de 40 millions de dollars et un SAFT Fundraising de 250 millions de dollars.

Un SAFT Fundraising pour « Simple Agreement for Future Tokens » est une méthode de financement un peu particulière. Dans les faits, les fonds concernés par cette levée de fonds ne seront disponibles pour le projet qu'à la réalisation du Token Generation Event (TGE).

Autrement dit, si le projet met la clé sous la porte avant le TGE, il ne touchera jamais ces fonds.

Pour ce qui est de la seed round, de nombreux fonds de capital-risque et business angels ont mis la main au portefeuille. Parmi les plus notables nous pouvons citer : Delphi Labs, Samsung NEXT, Hack VC, Animoca Brands et Polygon.

Selon le fondateur et PDG du projet OG Labs, Michael Heinrich, les fonds récoltés serviront à doubler ses effectifs et à stimuler la croissance de l'écosystème à travers plusieurs programmes d'incentives.

Source : DropsTab

