Crise des Ethereum Treasury Companies : ETHZilla vend massivement et Bitmine résiste

Face à la chute des cryptomonnaies, les Ethereum Treasury Companies sont à la peine. Alors qu'ETHZilla cède en vendant de nombreux ETH, Bitmine achète encore. Observons cela de plus près.

ETHZilla vend plus de 24 000 ETH

Dès l’explosion des lancements de Digital Assets Treasuries (DAT), nous avons émis des doutes sur la viabilité de nombre d’initiatives. Aujourd’hui, le marché commence à se réguler et plusieurs acteurs qui n’étaient là que pour profiter d’un effet de mode reviennent d’ores et déjà sur leurs promesses.

C’est notamment le cas d’ETHZilla, qui avait déjà commencé à vendre une partie de ses ETH au mois d’octobre dernier pour financer ses rachats d’actions.

Lundi, l’entreprise a continué sur cette dynamique, en annonçant la vente de 24 291 ETH pour un montant d’environ 74,5 millions de dollars, afin de financer des rachats anticipés d’obligations convertibles le 24 et le 30 décembre.

D'ailleurs, cette vente s'accompagne de quelques mises à jour, que ce soit sur sa politique de transparence que son modèle économique :

À l'avenir, la Société estime que sa valeur sera principalement portée par la croissance de son chiffre d'affaires et de ses flux de trésorerie issus de son activité de tokenisation de RWA. Par conséquent, nous cessons dès aujourd'hui d'afficher le tableau de bord mNAV sur notre site Web, mais nous continuerons à publier régulièrement des mises à jour de notre bilan. Nous continuerons également à signaler toute modification importante de nos avoirs en ETH et/ou du nombre d'actions détenues dans nos documents déposés auprès de la SEC et sur nos réseaux sociaux.

Concernant la mNAV, rappelons qu'il s'agit d'un indicateur mettant en relation la valorisation boursière d'une entreprise et la valorisation de ses avoirs en cryptomonnaies. Dans le cas d'ETHZilla, cette mNAV est à présent de 0,70x, en tenant compte du fait qu’elle détient à présent 69 802 ETH pour 207 millions de dollars, le tout pour une capitalisation boursière de 119,3 millions de dollars.

En bourse, le titre est d’ailleurs largement sanctionné, en perdant plus de 96 % depuis son point haut du mois d’août et repassant même en dessous du niveau d’avant l’annonce de l’adoption d’un modèle d’Ethereum Treasury Company :

Cours de l'action ETHZ en données quotidiennes

Bitmine persiste et signe

Alors qu'ETHZilla se détourne d'une mode pour mettre l'accent sur la tokenisation d'actifs du monde réel, un autre concept en vogue, le leader de l'Ethereum Treasury Company Bitmine continue ses achats. En effet, la société dirigée par Tom Lee a officialisé lundi l'acquisition de 98 852 ETH la semaine dernière.

À présent, ses avoirs en cryptomonnaies se composent de 4 066 062 ETH pour 1,2 milliard de dollars, ainsi que de 193 bitcoins pour 16,89 millions de dollars.

Dans l'annonce, Tom Lee a réaffirmé l'objectif d'acquérir 5 % de l'offre total d'ETH, alors que l'entreprise en détient actuellement 3,37.

Tandis que l'ETH s'échange à 2 965 dollars lors de l'écriture de ces lignes, en baisse de 2,7 % sur 24 heures et de 40 % depuis son plus haut historique, nul doute que d’autres Ethereum Treasury Companies connaitront des moments difficiles au cours des prochains mois.

