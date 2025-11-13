Cette société de traitement contre le cancer pivote pour se transformer... En trésorerie Zcash (ZEC)

Le « flip » le plus surréaliste des derniers mois ? Leap Therapeutics, une biotech spécialisée dans les traitements contre le cancer, vient de changer complètement de modèle pour se transformer en trésorerie Zcash (ZEC). Le tout, avec le soutien des frères Winklevoss (Gemini).

Des traitements contre le cancer à la trésorerie en Zcash (ZEC)

Leap Therapeutics (LPTX) n’est pas la première entreprise à se diriger vers les cryptomonnaies, mais la transition est ici particulièrement brutale. Elle a annoncé hier qu’elle se consacrerait désormais à une trésorerie en cryptomonnaies, basée sur l’actif anonyme Zcash (ZEC).

👉 Le guide sur Zcash (ZEC), une cryptomonnaie basée sur l’anonymat

Pour l’occasion, l’entreprise se renomme en Cypherpunk Technologies Inc. Afin d’alimenter cette nouvelle trésorerie, elle a bénéficié du soutien d’un private placement de la part de Winklevoss Capital, à hauteur de 58,88 millions de dollars. Sur cette somme, 50 millions de dollars ont été consacrés à l’acquisition de ZEC.

Le pivot est radical : l’ex-Leap Therapeutics n’est plus une biotech, mais une société de trésorerie, qui essaie de sauver sa peau en misant sur une cryptomonnaie en vogue ces derniers mois. L’entreprise n’a en effet pas choisi une cryptomonnaie considérée comme plus « stable », ce qui indique une potentielle visée spéculative.

Trade Republic : acheter des cryptos et des actions en 5 minutes

L’action de Leap Technologies bondit suite à l’annonce

Leap Therapeutics était en difficulté, avec des programmes cliniques qui étaient à l’arrêt… Mais avec un avantage : une cotation au Nasdaq. Ce sésame est attirant pour certains, car il permet d’accélérer le lancement de produits.

En l’occurrence, le repositionnement de l’entreprise a été visible immédiatement sur le cours de son action. Depuis hier, le cours du LPTX a pris 368 %, une hausse délirante basée sur la surprise créée par l’annonce.

Son rebranding sera achevé aujourd’hui au Nasdaq : elle sera désormais connue sous le nom Cypherpunk Technologies, avec le ticker CYPH.

L’avenir de Cypherpunk Technologies

Si cette percée démentielle peut faire envie, attention cependant au FOMO. Il faut rappeler qu’il s’agit d’une recapitalisation basée sur une biotech en perte de vitesse, qui tient plus d’un pari spéculatif et d’un coup médiatique que d’un réel apport de valeur nouvelle à ce stade.

🌐 Dans l’actualité – Quels sont les derniers projets de trésoreries cotées en bourse à avoir acheté des cryptomonnaies ?

Le cours du Zcash a pour l’instant peu réagi à l’annonce, mais il faut souligner qu’il a connu des hausses successives ces derniers temps. Sur les 30 derniers jours, il gagne ainsi 121 %, avec 1 159 % sur l’année. Alors, narratif de fond ou énième enthousiasme éphémère ? Cela reste à voir.

Faites fructifier votre capital grâce aux analyses et stratégies de nos experts

Publicité

Source : Cypherpunk Technologies

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.