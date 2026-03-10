Hyperliquid enchaîne les records - Le pétrole devient son second actif le plus populaire derrière le Bitcoin

La période semble propice au développement de la plateforme Hyperliquid, alors que les marchés sont sous pression avec le conflit au Moyen-Orient tout en continuant à rester fermés le week-end. Résultat : les contrats perpétuels sur le pétrole font exploser ses volumes vers de nouveaux records.

Hyperliquid dépasse 1,3 milliard de dollars d'open interest

Donald Trump serait-il le meilleur commercial possible pour pousser l'adoption de la plateforme Hyperliquid ? La question mérite d'être posée, alors que le président des États-Unis semble baser l'ensemble de ses stratégies de déstabilisation mondiale sur le fait de frapper les esprits - et les marchés - en début de week-end.

Une réalité à laquelle la plateforme décentralisée leader des contrats perpétuels répond de manière très efficace du fait de son ouverture sans interruption 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, là où les places boursières mondiales continuent de suivre des horaires de bureau classiques.

🔍 On vous explique tout sur la plateforme Hyperliquid (HYPE)

Résultat : ses volumes explosent comme jamais au point d'avoir inscrit un nouveau record à son palmarès, avec un intérêt ouvert sur son marché HIP-3 dont le total vient d'atteindre 1,3 milliard de dollars en ce début de semaine, alors que son volume journalier dépassait les 4 milliards de dollars lundi.

L'intérêt ouvert sur le marché HIP-3 d'Hyperliquid dépasse 1,3 milliard de dollars

Un montant largement dominé par le protocole tradexyz (en jaune sur le graphique ci-dessus), spécialisé dans les actifs tokenisés, qui vient d'enregistrer un nouveau record absolu (ATH) en volume de trading durant le week-end, aux environs des 720 millions de dollars, tout en imposant une (très) large domination supérieure à 80 % sur les autres marchés disponibles.

Long ou short plus de 100 cryptos avec Hyperliquid

Le pétrole détrône Ethereum et devient le 2e actif le plus populaire derrière le Bitcoin

Selon le compte Pine Analytics sur le réseau X, ce succès s'explique principalement par le fait que « la plateforme (Hyperliquid) absorbe la demande pour des actifs traditionnels de la part de personnes n'ayant pas accès à la finance traditionnelle (TradFi), ou à des moments où ces échanges sont hors ligne ».

Pour preuve, un contrat perpétuel associé au pétrole brut West Texas Intermediate (CL-USDC) vient de détrôner officiellement Ethereum en devenant l'actif le plus populaire sur ce marché décentralisé derrière le Bitcoin (BTC-USDC) et ses 3,56 milliards de dollars, avec un volume de 1,3 milliard de dollars enregistré sur la journée de dimanche.

🗞️ Hyperliquid : un marché utilisé par la finance mondiale pour couvrir les risques durant le week-end ?

Le pétrole devient le second actif le plus populaire sur Hyperliquid derrière le Bitcoin

Une envolée du cours du pétrole qui a atteint un prix de 107 dollars le baril, dans sa version tokenisée sur Hyperliquid, annonçant sans équivoque possible une ouverture des marchés traditionnels très intense en début de semaine, avec une hausse de 30 % validée lundi.

Toutefois, cette position pour le moment dominante dont profite Hyperliquid pourrait bien se voir rapidement remise en cause suite à la volonté affichée par le président de la CFTC américaine, Mike Selig, d'accélérer « la mise en place de véritables contrats perpétuels professionnels aux États-Unis, d’ici environ un mois ». En effet, la concurrence annoncée des géants américains de la finance pourrait bien lui faire perdre de précieuses parts de ce marché.

Tradez le pétrole 24/7 et à faibles frais avec Hyperliquid

Sources: Flowscan, Pine Analytics

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.