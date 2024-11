Ripple serait sur le point d’obtenir l’accord pour son stablecoin RLUSD : le XRP dépasse 100 milliards de $ de capitalisation

Selon des sources proches du dossier, Ripple pourrait obtenir l'approbation réglementaire pour son stablecoin RULSD dans les prochains jours. Grâce à cette rumeur, le XRP a de nouveau explosé à la hausse, voyant sa capitalisation dépasser de nouveau un cap symbolique.

Ripple (XRP) serait toute proche d'obtenir l'approbation réglementaire pour son stablecoin RLUSD

En août dernier, Ripple (XRP) annonçait que son stablecoin RLUSD était entré en phase d'essai, avant un lancement officiel sur son propre réseau XRP Ledger et Ethereum (ETH). Cela faisait suite à la révélation du projet, survenue quelques mois plus tôt en avril.

Vendredi, la journaliste Eleanor Terrett de Fox Business a fait une révélation encourageante vis-à-vis du dossier, en affirmant que Ripple était sur le point d'obtenir l'accord du régulateur new-yorkais pour son stablecoin. En effet, des initiés auraient indiqué que le New York Department of Financial Services (NYDFS) allait donner son approbation pour un lacement officiel dès le 4 décembre.

Pour l'heure, ni Ripple ni le NYDFS n'ont fait de commentaires officiels sur le sujet, mais il ne s'agira pas d'attendre très longtemps pour confirmer ou infirmer cette rumeur.

Le XRP explose à nouveau

Quoiqu'il en soit, cela a donné un nouvel élan haussier au XRP. Et pour cause, l'actif s'échange maintenant à 1,84 dollar lors de l'écriture de ces lignes, en progression de près de 19 % sur les dernières 24 heures. Depuis la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine le 5 novembre dernier, cette tendance haussière marque affiche désormais plus de 265 dollars de gains :

Cours du XRP en données quotidiennes

Tout ceci est loin d'être anodin, car cette hausse permet au XRP de dépasser de nouveau le palier symbolique de 100 milliards de dollars de capitalisation. Pour battre son précédent plus haut historique, l'actif doit encore progresser de près de 86 %.

Lorsque le stablecoin RLUSD sera officiellement lancé, nous pourrons voir dans quelle mesure il parvient à concurrencer les géants USDT et USDC de Tether et Circle.

Source : Fox Business

