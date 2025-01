Le memecoin Kekius Maximus voit son prix divisé par 4 après qu'Elon Musk met fin à sa blague

À l’image de nombreux memecoins, ce fut une popularité particulièrement brève pour le Kekius Maximus. En effet, le token KEKIUS avait profité mardi d’une blague d’Elon Musk, qui avait renommé son compte X du même nom que son personnage du jeu vidéo Path of Exil 2, pour lequel il avait animé une session de streaming depuis un avion via une connexion à son réseau Starlink.

Comme nous l’avons vu, un concours de circonstances a voulu que ce nom issu d’un meme Internet soit en tous points similaire au memecoin KEKIUS, qui a vu son prix grimper jusqu’à 0,4 dollar mercredi, soit une capitalisation de 400 millions de dollars.

Seulement voilà, l’entrepreneur n’a jamais affirmé un quelconque lien avec le « projet ». Plus encore, il a implicitement confirmé que, le concernant, le nom de Kekius Maximus se référait uniquement à son personnage sur Path of Exil 2, dont il a d’ailleurs partagé un classement sur son compte X principal :

Kekius Maximus now at rank 263 after a marathon session of @pathofexile. Many deaths on the hardcore ladder. 🪦🩸🪦 pic.twitter.com/PuBu75dXZW

— Elon Musk (@elonmusk) January 1, 2025