Vers une vague d'ETFs crypto l'année prochaine ? Une certitude pour les analystes de Bloomberg

L'année 2024 a été marquée par le lancement des ETF Bitcoin spot en janvier, puis par celui des ETF Ethereum spot en juillet sur le sol américain. Au fil des mois, ces ETF ont de plus en plus séduit les investisseurs, au point qu'à l'heure actuelle, les ETF BTC spot et les ETF ETH spot ont respectivement attiré près de 37 milliards et 2,5 milliards de dollars de flux nets entrants.

Pour Eric Balchunas et James Seyffart, analystes chez Bloomberg, les investisseurs se verront offrir un plus large choix d'ETFs crypto l'année prochaine. « Nous nous attendons à une vague d'ETF de cryptomonnaies l'année prochaine, même s'ils n'arriveront pas tous en même temps, » a affirmé Eric Balchunas.

We expect a wave of cryptocurrency ETFs next year, albeit not all at once. First out is likely the btc + eth combo ETFs, then prob Litecoin (bc its fork of btc = commodity), then HBAR (bc not labeled security) and then XRP/Solana (which have been labeled securities in pending… pic.twitter.com/29vMdciZxE

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) December 17, 2024