Nouvel enlèvement crypto en Haute-Savoie - Les ravisseurs réclament 8 millions d'euros en cryptomonnaies

Les cas d’enlèvements et de séquestrations liés aux cryptomonnaies se multiplient à un rythme très inquiétant depuis le début de l’année. Une nouvelle affaire vient en effet de frapper un couple de retraités de Haute-Savoie ce week-end, afin de réclamer une rançon de 8 millions d’euros à leur fils.

Un couple de retraités enlevé contre rançon en Haute-Savoie

La liste noire continue de s'allonger en ce qui concerne les cas d'enlèvements ou de séquestrations crypto perpétrés à l'encontre de détenteurs de cryptomonnaies ou de membres de leur famille, dans le but de voler le contenu de leurs wallets crypto auto-hébergés.

Des affaires toutes plus inquiétantes les unes que les autres, dont la dernière en date concerne un couple de retraités domicilié dans un hameau proche de la ville de Sallanches, en Haute-Savoie. Le but des malfaiteurs : réclamer une rançon de 8 millions d'euros à leur fils, identifié comme travaillant dans le secteur crypto.

Les faits - relatés dans les colonnes du Dauphiné Libéré - impliquent une opération criminelle réalisée dans la nuit du 14 au 15 janvier. Le Parquet national anti-criminalité organisée (PNACO) de Paris, visiblement actif depuis le 5 janvier dernier, a immédiatement pris cette affaire en charge, en parallèle de sa lutte contre le narcotrafic.

Et pour cause, les malfaiteurs étaient visiblement très bien renseignés, vu le montant important de la rançon exigée et la connaissance de l'identité et des liens entre les victimes de l'enlèvement et la cible de chantage.

La marque évidente d'une opération menée par le crime organisé, en train de se spécialiser dans ce nouveau marché lié aux cryptomonnaies.

4 affaires du genre en seulement 15 jours

Face à un marché du trafic de drogue sous haute tension, les gangs de criminels se tournent désormais vers d'autres activités comme les enlèvements, délaissés depuis les années 80 du fait de la difficulté à récupérer la rançon. En effet, les cryptomonnaies laissent espérer la possibilité de contourner cet écueil du fait de leur détention directe et de leur transfert plus rapide.

Et comme la règle consiste à prendre le moins de risques possibles, les malfaiteurs s'adaptent rapidement en décidant de plus en plus de contourner les systèmes de sécurité mis en place pour protéger leurs victimes potentielles. Une stratégie exposée par le professeur de criminologie Alain Bauer, dont la nouvelle cible implique désormais leur entourage.

Cela leur permet d’éviter les dispositifs de sécurité protégeant les cibles principales, tout en instaurant un sentiment de culpabilité face aux souffrances infligées à leurs proches, ce qui augmente la pression sur la victime. Alain Bauer

Cette affaire apparaît déjà comme la 4e du genre depuis le début de l'année. Une augmentation très inquiétante par rapport à 2025, déjà à la tête d'un triste record dans le domaine avec presque 2 enlèvements ou séquestrations crypto - aboutis ou non - enregistrés chaque mois en moyenne.

De quoi soulever 2 questions essentielles : la détention des cryptomonnaies doit-elle se déplacer des portefeuilles auto-hébergés vers les banques, afin d'assurer la sécurité de leurs détenteurs ? Et comment les services fiscaux vont pourvoir justifier la captation des données sensibles de leurs détenteurs dans le cadre de la réglementation fiscale DAC8, effective depuis le début de l'année, alors que des fuites internes ont déjà à été détectées ?

Source : Dauphiné Libéré

