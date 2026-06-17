Robinhood supprime 10 % de ses effectifs, alors que les revenus liés aux cryptos sont à la peine

Robinhood a annoncé mardi le licenciement de 10 % de ses employés, affirmant vouloir "rationaliser" ses opérations dans un contexte de fort recul de ses revenus liés aux cryptomonnaies. L'entreprise n'est malheureusement pas la seule à avoir fait ce choix.

Des licenciements liés à la baisse des revenus crypto

Dans un message interne partagé sur X avant l'ouverture des marchés, le PDG et cofondateur Vlad Tenev a expliqué vouloir constituer une équipe "resserrée", en réduisant les couches hiérarchiques de l'organisation.

Cette restructuration survient dans la foulée de résultats décevants. Lors de la publication de ses résultats du premier trimestre en avril, Robinhood avait enregistré son plus faible bénéfice trimestriel en un an. Avec en particulier les revenus issus des transactions crypto, qui avaient chuté de 34 %, passant de 221 à 134 millions de dollars.

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Ces chiffres montrent que la plateforme d'investissement reste très associée aux traders crypto, devenus moins actifs dans un contexte de marché atone. En effet, la société affirme que les volumes journaliers moyens de trading en juin atteignent des niveaux records sur les actions, les options et les marchés de prédiction. Autrement dit, c'est bien les cryptos qui sont à la peine et qui plombent les résultats de Robinhood.

Le cours de l'action Robinhood a reculé de 1 % à 97 dollars mardi, après avoir atteint un plus haut historique à 153 dollars l'an dernier... Au moment où le Bitcoin franchissait les 126 000 dollars. Le titre a perdu environ 12 % depuis le début de l'année.

Des licenciements dans un secteur crypto en repli général

Selon un dépôt auprès de la SEC, Robinhood prévoit d'engager environ 28 millions de dollars de coûts de restructuration, correspondant aux indemnités de départ, avantages sociaux et compensations en actions. À fin 2025, la société comptait environ 2 900 employés à temps plein. Les suppressions de postes représentent donc environ 290 départs.

Ces coupes pourraient affecter le développement de plusieurs projets. Robinhood travaille notamment sur des actions tokénisées disponibles pour ses clients européens, ainsi que sur "Robinhood Chain", son layer 2 basé sur Arbitrum.

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La plateforme n'est pas un cas isolé. Plusieurs entreprises du secteur ont réduit leurs effectifs cette année dans un contexte de baisse prolongée des prix des cryptomonnaies. En mars, Crypto.com a licencié 280 personnes, soit 12 % de ses effectifs, et annoncé une réorientation vers l'intelligence artificielle. Un mois plus tôt, Block, la société de Jack Dorsey, avait annoncé la suppression de plus de 4 000 postes, représentant plus de 40 % de ses salariés.

Pour Robinhood, la question est donc posée : faut-il perdurer dans ses initiatives crypto en espérant voir la fin du bear market, ou recentrer ses projets ? Les mois à venir nous le dirons.

Source : Robinhood via X

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