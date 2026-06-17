Est-ce trop tard pour acheter l'action SpaceX (SPCX) ? Cet indicateur interroge

Malgré tous ses records depuis son introduction en bourse, SpaceX ne dispose que de peu d'actions réellement disponibles sur le marché. Est-ce problématique ?

Le faible flottant de l'action SpaceX (SPCX) alerte

La semaine dernière, l’entreprise SpaceX d’Elon Musk est entrée en bourse, établissant des records que nous avons déjà passés en revue. Après une troisième journée de cotation particulièrement volatile, le titre affiche désormais 205,96 dollars l’unité en tenant compte des horaires étendus de marché :

Cours de l'action SpaceX en données horaires étendues

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Pour prendre toute la mesure de la situation, SpaceX est désormais valorisée à 2 658 milliards de dollars, juste devant Amazon qu’elle a dépassée hier. Avec ces chiffres, cela en fait la 5e plus grande entreprise et le 7e actif le plus valorisé au monde.

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Compte tenu de tous ces éléments, l’action SPCX de SpaceX peut-elle encore monter ? La prudence est de mise. Même après une Initial Public Offering (IPO) à succès, les prises de bénéfice arrivent. Si son graphique boursier n’est encore que trop peu fourni pour en tirer quoi que ce soit d’exploitable, la journée de mardi témoigne toutefois d’une rude bataille entre les acheteurs et les vendeurs.

Un point d’attention pour tenter d’y voir plus clair est le flottant. En bourse, le flottant est le pourcentage d’actions susceptible d’être vendu à court terme par les investisseurs. D’une entreprise à une autre, cette valeur est plus ou moins facile à déterminer, tandis que, dans le cas de SpaceX, les différentes sources s’accordent sur un chiffre de 5 %.

Cela reste très approximatif, mais le fait est qu’une telle valeur reste particulièrement basse. Cela signifie que peu d’actions sont disponibles sur le marché, faisant grimper les prix en cas de forte demande. Le revers de la médaille, c’est aussi que nombre d’actionnaires sont justement déjà en place et qu’ils pourraient être tentés de vendre leurs positions face à cet engouement.

Toutefois, nombre d’actions sont protégées par une période de blocage, ce qui veut dire qu’elles ne pourront pas être vendues tout de suite. Dans le cas d’Elon Musk, par exemple, cette période de blocage est fixée à 366 jours, tandis qu’il détiendrait 12,45 % de l’entreprise, selon les données de Zonebourse. Notons toutefois que, même sans période de blocage, il semble peu probable que l’intéressé veuille vendre une part conséquente de ses positions.

Cela pourrait toutefois ne pas être le cas des autres actionnaires, et le prospectus de l’IPO de SpaceX détaille le calendrier de blocage de la sorte :

Période de blocage de 366 jours pour Elon Musk ; Levée progressive de la période de blocage pour une partie des actions détenues par certains investisseurs, dirigeants et administrateurs, de la publication des résultats du T4 2026 à celle du T2 2027 ; Levée anticipée progressive de la période de blocage pour toutes les autres actions, de la publication des résultats du T2 2026 jusqu’à 180 jours après la date d’introduction en bourse.

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Nous disions plus tôt que le calcul du flottant était approximatif, il faut pour cela comprendre à quoi il correspond. Au total, 13,16 milliards d’actions SpaceX sont aujourd’hui en circulation. Au total, 638,94 millions d’actions ont été vendues lors de l’IPO, à savoir 555,6 millions de parts auxquelles se sont ajoutées les options de surallocation intégralement exercées de 15 %. Le flottant avancé par différentes sources correspond ainsi au ratio entre le nombre d’actions vendues et le nombre d’actions total, à savoir 4,85 %.

S'exposer à l'action SpaceX sur Kraken (via xStocks)

Sources : TradingView, SpaceX

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