SpaceX profite de sa récente IPO pour racheter la startup Cursor valorisée à 60 milliards de dollars

Suite à sa récente introduction en bourse, la société SpaceX voit sa valorisation exploser à plus de 2 660 milliards de dollars. L’occasion de procéder au rachat stratégique de la startup de codage assistée par IA Cursor, dont la valorisation atteint 60 milliards de dollars.

SpaceX fusionne avec la startup Cursor pour 60 milliards de dollars

La récente introduction en bourse de la société américaine d'aérospatial SpaceX ne cesse d'accumuler les records, en s'imposant déjà à la 7e place du classement des actifs les plus valorisés du monde - entre les géants Amazon (2 646 milliards de dollars) et Microsoft (2 925 milliards de dollars) - alors que son fondateur, Elon Musk, voit sa fortune dépasser les 1 000 milliards de dollars.

Un succès qui semble s'accompagner d'une stratégie agressive de rachat d'entreprise, si l'on en croit le récent document déposé ce mardi 16 juin auprès de la SEC afin d'officialiser un « plan de fusion » destiné à faire de la startup éditrice du logiciel de codage assisté par IA Cursor une « filiale détenue à 100 % » par SpaceX.

👉 Pour approfondir - Faut-il acheter l'action SpaceX (SPCX) ?

L'action de SpaceX affiche une hausse de 25 % depuis son IPO

Une opération estimée à 60 milliards de dollars qui ne manque pas de faire réagir, notamment car elle vise l'une des startup logicielles affichant la croissance la plus rapide du monde, avec des revenus annualisés en hausse constante qui devraient atteindre 6 milliards de dollars d'ici la fin de cette année.

De quoi inscrire ce rachat comme « la plus grande acquisition logicielle de l'histoire », selon le compte Bull Theory sur le réseau X.

Mais ce n'est pas tout. En effet, la société Cursor représente également - ou surtout - un hub de développeurs de premier plan dans le secteur de l'IA. Une richesse à la valeur inestimable que se disputent actuellement les géants de la Silicon Valley, qui devrait permettre à la société IA d'Elon Musk, xAI, d'accéder à une nouvelle dimension face aux géants du secteur.

Un autre point notable ne doit également pas être négligé : une procédure dont le règlement sera intégralement réalisé en actions.

Acheter facilement l'action SpaceX avec Bitpanda

Une transition réglée avec des actions... en grande partie verrouillées

Selon les détails du document déposé auprès de la SEC à la date de cette fusion, « chaque action ordinaire et chaque action privilégiée de Cursor en circulation sera automatiquement convertie en un droit de recevoir des actions ordinaires de catégorie A de SpaceX, sur la base d’une valeur implicite des capitaux propres de Cursor de 60 milliards de dollars ».

Dans le cas de SpaceX, cela prend une dimension toute particulière, alors que seulement 5 % de ses actions sont effectivement en circulation. En effet, près de 95 % de la valorisation de cette entreprise reste pour le moment soumis à une période de verrouillage, dont le premier déblocage de 20 % doit intervenir à la mi-août.

📰 IPO de SpaceX : derrière Elon Musk, voici ceux qui en profitent le plus

Cela signe « une opération de finance d'entreprise brillante », selon le directeur de l'investissement de la société Lokal Spot, Quinn Thompson, qui revient à « utiliser votre monnaie fraîchement créée — des actions nouvellement émises, avec un flottant réduit et une valorisation gonflée par les investisseurs particuliers — pour acquérir de vraies entreprises avant l'expiration de la période de blocage ».

Selon ce dernier, l'acquisition de Cursor avec des actions de SpaceX représente « probablement la meilleure manière de vendre autant d'actions que possible tout en profitant de l'envolée du cours après son IPO ».

Un enthousiasme que certains observateurs ne manquent pas de nuancer en expliquant que dans ce genre de cas de figure, la pression baissière arrive plus tard... notamment lorsque les actionnaires obtiennent enfin l'accès à leurs actions verrouillées.

Diversifiez facilement votre portefeuille avec Bitpanda

Sources : SpaceX, SEC, Quinn Thompson

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.