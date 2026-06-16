2 519 milliards de dollars : SpaceX bat tous les records en bourse

Après son introduction en bourse la semaine dernière, SpaceX a vu son action s'envoler vers des records, faisant directement entrer l'entreprise dans le top 10 des actifs les plus valorisés au monde. Nous faisons le point.

L'action de SpaceX continue d'atteindre des sommets

La semaine dernière, SpaceX a battu tous les records lors de son entrée en bourse. À l’heure de l’écriture de ces lignes, le titre a clôturé à 199,21 dollars l’unité. En horaires étendus, l’action SPCX a également touché un plus haut à 202,23 dollars lundi :

Cours de l'action SPCX en données horaires

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Précisons qu’il s’agit là des données officielles du NASDAQ. Suivant le graphique utilisé, certains font état d’un prix dépassant parfois les 220 dollars, portant la capitalisation de l’entreprise à plus de 3 000 milliards de dollars. C’est notamment le cas sur Hyperliquid, où le titre s’échange actuellement à plus de 215 dollars.

Il convient cependant de se méfier des sources de données hors du NASDAQ, car, si ces prix peuvent être confirmés cet après-midi à l’heure de la réouverture des marchés, rien n’est certain actuellement. Dans le cas d’Hyperliquid, il s’agit, par exemple, de contrats perpétuels proposés par Trade.xyz, qui ne sont pas rattachés à de véritables actions SPCX.

Quoi qu’il en soit, le succès de son Initial Public Offering (IPO) a permis à SpaceX d’entrer directement dans le top 10 des actifs les plus valorisés au monde. Avec 2 519 milliards de dollars de capitalisation, l’entreprise se trouve juste derrière Amazon :

Top 10 des actifs les plus capitalisés au monde

Grâce à cette IPO, la fortune d’Elon Musk est à présent estimée à 1 300 milliards de dollars. À titre indicatif, c’est plus que les 4 autres milliardaires réunis qui le suivent au classement, tandis que cela représente une somme équivalente aux patrimoines combinés de Larry Page, de Sergey Brin, de Jeff Bezos, de Larry Ellison et de Michael Dell :

Top 5 des milliardaires

Sur X, l’analyste de Bloomberg, Eric Balchunas, a souligné que 11 ETF à levier sur SpaceX étaient en attente de cotation, dont aucun ne se contentait d’un short simple. Précisons toutefois que son collègue James Seyffart en a identifié au moins un proposé par LeverageShares :

We got 11 leveraged SpaceX ETFs pending listing today from 7 dif issuers. One of these is gonna be set for life rich, a few will eat and a few will starve and die. It's basically ETF Survivor. (note: weird none of them is just -1x inverse, feel like there's at least some mkt for… pic.twitter.com/pfqNjpnPIJ — Eric Balchunas (@EricBalchunas) June 15, 2026

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Attention toutefois, le prix de l’action SpaceX pourrait continuer à être volatil durant les prochains jours et du levier ajouterait un risque supplémentaire. Rappelons que l’entreprise a été créée en 2002 et que nombre d’investisseurs et d'employés de la première heure ont désormais la possibilité de prendre leurs bénéfices. À l’inverse, l’engouement autour de la plus grande introduction en bourse de l’Histoire crée une pression acheteuse, rendant l’action des prix particulièrement difficile à anticiper.

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Sources : TradingView, CompaniesMarketCap, Forbes

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