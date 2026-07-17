Crypto : le bonus d’OKX boost les téléchargements - Comment en profiter ?

Les premiers effets de MiCA se font déjà sentir. OKX a vu les téléchargements de son application bondir de 158 % dans l'Union européenne. La plateforme entend capitaliser sur cette dynamique avec une campagne promotionnelle pouvant offrir jusqu'à 400 € en Bitcoin, et un cashback sur les dépôts.

OKX voit ses téléchargements bondir de 158 % dans l’UE

La plateforme OKX a publié les premiers chiffres post-MiCA et ils sont éloquents. Sur les 12 jours suivant le 24 juin dernier, date à laquelle Binance a retiré sa demande de licence MiCA en Grèce, les téléchargements de son application dans l’Union européenne ont bondi de 158 %.

Cette progression représente plus du double de la moyenne de 70 % observée sur dix plateformes agréées MiCA durant la même période, selon les données Sensor Tower citées par OKX. Plus frappant encore, les flux entrants provenant d’utilisateurs Binance auraient explosé de plus de 830 % par rapport aux 12 jours précédents.

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Dans un entretien accordé à Yellow.com, Erald Ghoos, CEO d’OKX Europe, a donné davantage de détails. Dans la semaine précédant la date de transition, les dépôts sur la plateforme ont été multipliés par 5,5 par rapport à avril 2026, et près de 90 % de ces dépôts provenaient d’utilisateurs quittant des plateformes non autorisées.

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Comment profiter des 400 € en Bitcoin offerts par OKX

Pour accompagner cette vague de migration, OKX déroule le tapis rouge avec sa campagne « Time to Switch ». La marche à suivre est simple. Il suffit de créer un compte OKX avec le code Cryptoast, puis de compléter la vérification d’identité (KYC). Une fois inscrit, direction le Centre des récompenses de bienvenue pour activer la campagne et suivre les missions à accomplir.

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Chaque mission complétée débloque une récompense versée en Bitcoin (BTC), jusqu’à 400 € au total. Les missions vont d’un simple dépôt de 10 € à des paliers de trading combinés (par exemple, déposer 4 000 € et trader 20 000 € pour 200 € en BTC). Ouvrir un compte X-Perps débloque en prime un Pass VIP niveau 1 valable 30 jours.

L’offre est valable jusqu’au 31 juillet 2026 et vous disposez de 30 jours après votre inscription pour accomplir les missions. Attention, les missions et les montants peuvent varier d’un utilisateur à l’autre : mieux vaut vérifier les vôtres directement dans le Centre des récompenses.

Un cashback de 8 % sur les dépôts qui s’ajoute au bonus

Les 400 € en Bitcoin ne sont qu’une partie de l’offre. OKX propose aussi un cashback fixe de 8 % sur les dépôts, ouvert aux nouveaux comme aux anciens utilisateurs et versé en USDC. Concrètement, un dépôt de 10 000 euros génère 800 euros de bonus, plafonnés à 20 000 € par personne pour un dépôt net maximal de 250 000 €.

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Quelques règles à connaître avant de foncer :

Activer la campagne depuis le Centre des récompenses avant d’effectuer votre dépôt, sinon il ne sera pas comptabilisé ;

Seuls les nouveaux dépôts nets comptent : retirer puis redéposer ne génère aucun bonus ;

Le versement s’étale sur 12 mois, à raison de 1/26 du total deux fois par mois en USDC ;

Trader ou subir des pertes n’a aucun impact sur le montant du bonus, seuls les retraits réduisent le dépôt net éligible.

Erald Ghoos assure par ailleurs que l’infrastructure KYC et la conformité à la Travel Rule ont été dimensionnées pour absorber cette vague d’onboarding à grande échelle. « Notre infrastructure KYC et conformité est robuste et conforme à la Travel Rule. Elle a été conçue pour gérer ce type de migration à grande échelle », précise le CEO d’OKX Europe.

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Pourquoi OKX séduit les investisseurs européens post-MiCA

OKX détient une licence MiCA complète depuis janvier 2025, ce qui lui a donné une longueur d’avance. Pour rappel, environ 80 % des 1 200 sociétés précédemment enregistrées sous les régimes nationaux n’ont pas obtenu de licence CASP avant la fermeture de la fenêtre transitoire, le 1er juillet dernier.

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Côté offre, la plateforme donne accès à plus de 270 cryptomonnaies avec des frais parmi les plus compétitifs du marché : 0,08 % en maker et 0,10 % en taker sur le spot. Les dépôts en euros y sont gratuits et rapides, via iDEAL, Bancontact ou SEPA. Les traders y trouvent également des types d’ordres avancés, des bots automatisés et les graphiques TradingView intégrés.

Dernier atout, les X-Perps. Ces produits dérivés régulés sous licence MiFID II permettent de trader depuis un seul compte les actions des plus grandes entreprises mondiales (Nvidia, Tesla, SpaceX), les grands indices (S&P 500, Nasdaq-100) et les matières premières (or, argent, pétrole), 24h/24 et 7j/7.

Sources : Finance Magnates, Yellow.com

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