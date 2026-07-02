Vancelian : l’AMF retire l’enregistrement PSAN, quelles options pour les clients ?

L’AMF radie Vancelian (Automata France SAS) au 30 juin 2026. Voici les raisons de la décision et les options offertes aux clients pour récupérer leurs cryptos.

Vancelian radiée par l’AMF à compter du 30 juin 2026

C’est une décision qui met fin à des semaines d’incertitude pour les utilisateurs de Vancelian, l’ex-plateforme AKT. Le Collège de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a décidé, le 7 mai 2026 et sur avis favorable de l’ACPR, de retirer l’enregistrement en qualité de prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) à Automata France SAS, société opérant le site Vancelian.com. La radiation prend effet au 30 juin 2026.

Le régulateur français motive sa décision par deux griefs. D’une part, Automata France SAS aurait exercé une activité de financement participatif sans les autorisations requises. D’autre part, cet exercice illégal démontrerait, selon l’AMF, un manquement aux exigences d’honorabilité et de compétence des dirigeants et actionnaires significatifs de la société.

La date d’effet de la radiation, fixée à fin juin, coïncide également avec la fin de la période transitoire du règlement européen MiCA. Automata France reconnaît d’ailleurs qu’elle ne sera pas en mesure d’obtenir l’agrément PSCA à cette échéance.

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Un plan de cessation encadré pour protéger les clients

La priorité affichée par l’AMF est claire : protéger les investisseurs. Automata France SAS doit désormais limiter son activité aux opérations strictement nécessaires à l’apurement de sa situation et restituer à ses clients la maîtrise de leurs actifs numériques. Le régulateur indique rester en contact régulier avec les équipes de la plateforme pour veiller à une cessation ordonnée « en préservant les intérêts des clients, la priorité du régulateur étant la protection des investisseurs ».

Concrètement, chaque client se voit proposer deux options pour ses crypto-actifs. Il peut convertir ses positions en euros et retirer le solde par virement bancaire vers un compte à son nom. Il peut aussi transférer ses cryptomonnaies vers un prestataire agréé PSCA ou vers un wallet personnel en self-custody compatible.

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Côté sécurité, Vancelian rappelle que les crypto-actifs sont conservés via Fireblocks, l’un des acteurs de référence de la garde institutionnelle, tandis que les fonds en euros sont détenus sur des comptes ségrégués auprès de Modulr Finance B.V., un établissement de monnaie électronique réglementé. La plateforme insiste : « aucun crypto-actif ne sera perdu ».

Le cas des Coffres et Offres Exclusives, produits d’épargne et d’investissement distincts d’un simple wallet, fait l’objet d’un traitement à part. Les contrats en cours restent valables et continueront d’être gérés jusqu’à leur échéance selon les modalités prévues. Un plan spécifique a été transmis à l’AMF pour ces produits.

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Vancelian veut revenir en Europe après l’agrément

Malgré cette radiation, le groupe Vancelian assure que son activité internationale se poursuit. Les opérations continuent notamment via le groupe Automata, basé aux Émirats arabes unis, et ses différentes filiales. La société indique par ailleurs travailler au redépôt d’un dossier d’agrément PSCA en Europe, dans l’espoir de reprendre ses services crypto une fois ce sésame obtenu.

La chute de Vancelian illustre le durcissement réglementaire en cours sur le Vieux Continent. Plusieurs acteurs français ont franchi la barre ces dernières semaines, à l’image de Coinhouse, Deskoin ou encore Meria d’Owen Simonin. D’autres, comme Automata France, devront patienter, avec pour conséquence directe une cessation d’activité en attendant leur mise en conformité.

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Les clients concernés sont invités à consulter la FAQ dédiée mise en ligne par Vancelian pour connaître le calendrier applicable et les étapes à suivre selon les produits détenus.

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Sources : AMF, FAQ Vancelian

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