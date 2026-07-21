Gate EU lance une campagne à 50 000 USDC pour séduire les ex-utilisateurs de Binance

Alors que Binance a dû suspendre ses services dans l'Union européenne faute d'agrément MiCA, la plateforme Gate profite de la brèche. Sa filiale européenne agréée à Malte lance une nouvelle campagne promotionnelle avec 50 000 USDC en récompenses pour attirer les traders en quête d'alternative.

Gate EU passe à l'offensive sur le marché européen

La bataille pour capter les utilisateurs européens de Binance continue. Gate, l'un des exchanges les plus actifs du secteur, vient de lancer la 4e édition de son opération « Exclusive Convert Carnival » via sa filiale européenne Gate Europe. La campagne est disponible pour une durée d'une semaine, du 21 au 28 juillet 2026.

Une autre campagne promotionnelle est déjà active avec la possibilité de recevoir jusqu'à 500 USDC selon votre dépôt et selon votre volume de trading.

Rejoindre Gate EU et profiter des différents bonus offerts

La plateforme met sur la table une cagnotte totale de 50 000 USDC, avec notamment un bonus de bienvenue de 20 USDC pour tout nouvel utilisateur réalisant sa première conversion d'au moins 1 USDC. La campagne, opérée par Gate Technology Ltd, s'appuie sur l'agrément CASP (Crypto-Asset Service Provider) obtenu auprès de la Malta Financial Services Authority (MFSA).

Ce timing n'a rien d'un hasard, car depuis le 1er juillet 2026, Binance a suspendu ses services d'achat, de vente et de trading en France et dans plusieurs autres pays de l'UE, faute d'agrément MiCA obtenu à temps.

Regulation Matters. Trust Matters 🇪🇺 Operating under the MiCA framework and PSD2 standards, Gate Europe is committed to providing a transparent and compliant crypto experience for eligible users across Europe Your gateway to regulated crypto

Register Here:… pic.twitter.com/4JraCxIHC8 — Gate Europe (@GateEU_Official) June 17, 2026

Un contexte MiCA qui change la donne

Le règlement européen sur les crypto-actifs (MiCA) a durement frappé Binance, dont le PDG Richard Teng a lui-même reconnu avoir été « pris par surprise » par cet échec réglementaire. Résultat, des milliards de dollars s'échappent de la plateforme. Rien qu'au deuxième trimestre 2026, près de 1,8 milliard de dollars en USDC ont quitté Binance, redistribués entre plateformes concurrentes et wallets auto-hébergés.

Cette manne représente une opportunité unique pour les exchanges détenteurs d'un agrément MiCA. Coinbase, Kraken ou encore OKX se sont déjà positionnés. De son côté, Gate veut rejoindre cette course au bonus pour attirer les utilisateurs orphelins, avec une stratégie de conquête basée sur des incitations financières directes.

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Le détail des récompenses proposées par Gate Europe

La campagne se décline en trois volets. Le premier réserve 10 000 stablecoins USDC aux nouveaux inscrits validant leur KYC (vérification d’identité) et effectuant une première conversion. Le second distribue 20 000 USDC via une validation quotidienne, à condition de réaliser au moins 100 USDC de volume de conversion par jour. Les utilisateurs assidus, avec cinq jours consécutifs ou plus, voient leurs récompenses doublées.

Les conversions en stablecoins USDC rapportent des bonus sur Gate Europe jusqu'au 28 juillet 2026.

Le troisième volet, doté également de 20 000 USDC, s'adresse à tous les traders participants, avec un plafond individuel fixé à 500 USDC en fonction du volume échangé. Les récompenses sont distribuées sous forme de bons en USDC ou de remises sur les frais de trading, dans un délai de 14 jours ouvrés après la fin de la campagne (le 28 juillet).

Le trading sera également récompensé sur Gate Europe.

Avec cette 4e édition de son Convert Carnival, Gate confirme sa volonté de s'imposer comme une alternative crédible face à certaines plateformes historiques désormais absentes du marché européen. La stratégie du cashback et des bonus de bienvenue, déjà éprouvée en Asie, se transpose désormais sur le sol européen dans un contexte réglementaire radicalement transformé par MiCA.

👉 Découvrir notre avis sur Gate EU et comment profiter des offres de bienvenue

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Source : Gate

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