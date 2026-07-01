USDT et MiCA : pourquoi Tether refuse la licence européenne

Pourquoi Tether n'a-t-il jamais déposé de demande de licence MiCA ? Une interview de Paolo Ardoino, ressortie ce 1er juillet sur X/Twitter, apporte une réponse glaciale. Face à Cointelegraph, le PDG qualifie la régulation européenne de « dangereuse » pour les émetteurs de stablecoins et pour le système bancaire en Europe.

Tether refuse MiCA et assume publiquement son choix

MiCA est le sujet brûlant du moment, surtout pour nous, Européens. Et une vieille vidéo s'invite dans le débat : une interview de Paolo Ardoino, le patron de Tether, refait surface sur X.

Précision importante La vidéo date de mai 2025 et nous avions déjà couvert cette information dans un article à l'époque. Rien de neuf, donc. Mais si elle circule à nouveau ce 1er juillet, ce n'est pas un hasard : c'est précisément aujourd'hui que la période transitoire de MiCA prend fin. L'exclusion de l'USDT, déjà effective dans les faits depuis plus d'un an, devient désormais définitive sur le plan légal, et les arguments du dirigeant résonnent d'autant plus fort.

🎥WATCH: TETHER CEO EXPLAINS WHY $184B USDT DID NOT APPLY FOR MICA Paolo Ardoino said Tether did not apply for MiCA license because “it is very dangerous when it comes to stablecoins.” He said the rules could force issuers to park 60% of reserves in “uninsured cash deposits” at… pic.twitter.com/hCbrNhFFhQ — Coin Bureau (@coinbureau) July 1, 2026

Paolo Ardoino, patron de Tether, l’émetteur du plus gros stablecoin du marché, revient en détail sur sa décision de ne pas déposer de demande de licence MiCA (Markets in Crypto-Assets), le cadre réglementaire européen entré pleinement en vigueur pour les stablecoins fin 2024. Il assume un choix qui a valu à Tether d’être progressivement retiré des plateformes européennes régulées.

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D'ailleurs, cela ne vous aura pas échappé si vous êtes actif dans l'écosystème : voilà plus d'un an que l'USDT a déserté Coinbase, Kraken et les autres plateformes régulées, et que l'USDC s'est imposé, de gré ou de force, comme son remplaçant.

En tant que CEO, on m’a traité de fou pour avoir décidé de ne pas postuler à MiCA. Cette licence est très dangereuse quand il s’agit de stablecoins.

Une position tranchée qui n'a visiblement pas freiné la machine : l'USDT affiche aujourd'hui une capitalisation de 184,46 milliards de dollars.

Le cœur du problème : la règle des 60 % de réserves en cash

Ardoino cible précisément une exigence clé de MiCA : l’obligation pour un émetteur de stablecoin de conserver 60 % de ses réserves sous forme de dépôts bancaires non assurés dans des banques européennes.

Le PDG déroule un calcul concret. Pour un stablecoin de 10 milliards d’euros, cela imposerait de placer 6 milliards d’euros en dépôts, répartis dans plusieurs petites banques européennes, les grandes banques comme UBS refusant selon lui de servir les émetteurs de stablecoins .

Or, ces banques pratiquent la réserve fractionnaire jusqu’à 90 %. En cas de vague de rachats représentant 20 % de l’encours, soit 2 milliards d’euros, les banques n’auraient que 600 millions disponibles. « La banque ferait faillite, et l’émetteur du stablecoin ferait faillite avec elle », résume-t-il. Il en conclut qu’il s’agit d’une « législation très mal pensée ».

Protéger les 400 millions d’utilisateurs, pas conquérir l’Europe

Ardoino insiste sur la mission de Tether dans les marchés émergents. L’entreprise revendique plus de 400 millions d’utilisateurs, notamment en Turquie, en Argentine et en Afrique. « Ils n’ont pas la chance des Européens », affirme-t-il, pointant les monnaies locales qui se dévaluent face au dollar.

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Le dirigeant reproche également à la Banque centrale européenne de privilégier l’euro numérique comme outil de contrôle, plutôt que de laisser prospérer des stablecoins libres. Une posture qui prolonge son discours habituel sur Tether comme dernier bastion de l’hégémonie du dollar.

Un discours à nuancer

Les arguments d’Ardoino méritent d’être remis en perspective. D’abord, ses concurrents directs, à commencer par Circle avec l’USDC, ont obtenu la licence MiCA sans mettre en péril leur modèle. Ardoino les tacle en rappelant que ces mêmes acteurs détenaient 3 milliards de dollars de dépôts non assurés à la Silicon Valley Bank en 2023, sauvés in extremis par la FDIC.

Ensuite, la question de la transparence des réserves de Tether reste régulièrement soulevée par ses détracteurs. L’émetteur publie des attestations trimestrielles, dont celle du premier trimestre 2026 validée par BDO, mais aucun audit complet réalisé par un Big Four n’a été publié à ce jour. Un point de crispation récurrent que cette interview, plus d'un an après, ne résout toujours pas.

Enfin, en renonçant au marché européen, Tether laisse un boulevard à ses concurrents régulés sur un territoire de plus de 440 millions de consommateurs. Un pari risqué, même si l’essentiel de la croissance de l’USDT se fait ailleurs.

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Et Ardoino a-t-il repris la parole au sujet de MiCa depuis cette vidéo ? Non. Silence radio dans les médias.

Mais il s'est tout de même illustré sur X, en accueillant à sa manière Open USD (OUSD), le stablecoin fraîchement lancé par Visa, Mastercard et plus de 140 géants de la finance. Une pique à peine voilée à Circle, son rival de toujours.

Welcome OUSD.

Player 2 has entered the game 🔥 — Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) June 30, 2026

Si OUSD est le joueur 2, c'est que l'USDT est le joueur 1 (et que l'USDC, lui, a déjà disparu de l'écran).

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Sources : Interview Paolo Ardoino, Cointelegraph (YouTube)

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