OKX rafle la mise : la plateforme attire le plus de capitaux depuis MiCA et offre 8 % de cashback

Le 1er juillet, avec l'arrivée pleine de MiCA, seules les plateformes agréées peuvent opérer en France. Résultat : les capitaux quittent les plateformes non régulées, comme Binance, pour rejoindre celles qui restent en Europe. Et c'est OKX qui rafle la mise, en captant les plus gros flux entrants parmi les plateformes régulées MiCA. Elle en profite pour offrir 8 % de bonus sur les dépôts et jusqu'à 400 € en BTC pour les nouveaux venus. Découvrez comment en profiter.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec OKX (en savoir plus)

MiCA : les capitaux migrent et OKX est en tête

Le 1er juillet 2026 marque la fin de la période transitoire du régime PSAN en France. Ainsi, seules les plateformes agréées MiCA peuvent proposer leurs services aux résidents de l'Espace économique européen.

Plusieurs acteurs n'ont pas obtenu cet agrément, à commencer par Binance, ce qui pousse de nombreux utilisateurs à déplacer leurs cryptomonnaies vers des plateformes déjà conformes. Les données on-chain confirment ce mouvement.

Selon les données de DeFiLlama, qui permettent notamment de suivre les flux des plateformes centralisées, OKX enregistrait environ 326 millions de dollars de dépôts nets sur les 7 derniers jours à l'heure de l'écriture de ces lignes, le plus gros flux entrant parmi les plateformes agréées MiCA. À l'inverse, Binance, qui n'a pas obtenu son agrément, a vu sortir près de 1,18 milliard de dollars sur la même période.

Un mouvement vérifiable directement on-chain, qui fait d'OKX la plateforme crypto régulée gagnante de cette transition. Il faut dire que la plateforme est pleinement régulée : OKX dispose à la fois d'une licence MiCA et d'une licence MiFID II pour les produits dérivés (actions, indices, ETFs, etc.), un cadre réglementaire complet pour les investisseurs européens.

De plus, OKX affiche des frais de trading parmi les plus bas du marché : à partir de 0,08 % (maker) et 0,10 % (taker).

Et pour accompagner ce mouvement, elle récompense les nouveaux arrivants comme les utilisateurs existants avec 8 % de bonus sur leurs dépôts et jusqu'à 400 € de bonus 👇

Recevoir jusqu'à 400 € en BTC et 8 % de cashback en rejoignant OKX

La campagne « Time to Switch » d'OKX : 3 offres cumulables

Jusqu'au 31 juillet 2026, OKX lance sa campagne « Time to Switch », qui combine 3 offres pour ceux qui rejoignent la plateforme.

8 % de bonus sur vos dépôts

C'est l'offre phare d'OKX : un bonus fixe de 8 % sur tous les nouveaux dépôts, ouvert aussi bien aux nouveaux utilisateurs qu'aux utilisateurs existants, dans la limite d'une cagnotte globale de 10 millions d'euros. Par exemple, un dépôt de 10 000 € sur OKX vous rapporte 800 € en USDC. Voici les détails à connaître 👇

Taux fixe de 8 %, pour un dépôt net éligible compris entre 10 € et 250 000 € (soit jusqu'à 20 000 € de bonus par utilisateur) ;

Vous devez d'abord rejoindre la campagne dans l'application OKX, avant d'effectuer votre dépôt, sans quoi celui-ci ne sera pas pris en compte ;

Seuls les nouveaux dépôts nets comptent : si vous retirez 1 000 € puis redéposez ces mêmes 1 000 €, votre dépôt net est nul ;

Le bonus est versé en USDC par versements bimensuels (1/26 du total à chaque fois), sur 12 mois, à partir de 3 jours après la fin de l'offre, tant que vous ne retirez pas vos fonds ;

Enfin, seuls les retraits réduisent vos dépôts nets éligibles ; trader ou subir des pertes de marché n'a aucun impact sur le montant de votre bonus.

Jusqu'à 400 € en BTC pour les nouveaux utilisateurs

En plus du bonus de dépôt, les nouveaux utilisateurs peuvent recevoir jusqu'à 400 € en BTC en complétant de simples missions de dépôt et de trading depuis l'application dans les 30 jours suivant leur inscription. Le montant exact varie selon le pays de résidence, et les missions sont accessibles directement sur l'application OKX.

Un pass VIP de 30 jours avec X-Perps

Enfin, en ouvrant un compte X-Perps (les produits dérivés d'OKX) pendant la campagne, vous débloquez un pass VIP de niveau 1 pendant 30 jours.

À la clé : des frais de trading réduits, davantage de récompenses sur le X Drops Club, un support client prioritaire et du cashback sur vos dépenses avec la carte OKX.

Recevoir jusqu'à 400 € en BTC et 8 % de cashback en rejoignant OKX

Pourquoi OKX est un bon choix pour migrer vos cryptos ?

Si vous tradez activement, recherchez un large choix de cryptomonnaies ou des outils avancés, mieux vaut vous tourner vers une plateforme pensée pour le trading comme OKX. La plateforme affiche des frais de trading parmi les plus bas du marché : 0,08 % (maker) et 0,10 % (taker) en spot et des frais encore plus faibles sur les produits dérivés.

OKX donne accès à plus de 270 cryptomonnaies et à un environnement de trading complet (types d'ordres avancés, bots automatisés et graphiques TradingView intégrés). Les dépôts en euros y sont par ailleurs gratuits et rapides (iDEAL, Bancontact, SEPA).

Autre point fort d'OKX : grâce aux X-Perps, vous ne vous limitez pas aux cryptomonnaies. Ces produits dérivés régulés (sous licence MiFID II) permettent de vous exposer, depuis un seul compte, aux actions des plus grandes entreprises mondiales (Nvidia, Tesla, SpaceX, etc.), aux indices boursiers (S&P 500, Nasdaq-100) et aux matières premières (or, argent, pétrole), 24h/24 et 7j/7.

👉 Envie d'en savoir plus ? Lisez notre avis sur OKX

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.