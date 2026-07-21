Faut-il acheter l'action Robinhood, le courtier qui met la Bourse sur la blockchain ?

Avec près de 28 millions de clients, Robinhood n'est plus le simple courtier de la génération Reddit. Marchés prédictifs, actions tokenisées, blockchain maison : la plateforme multiplie les relais de croissance, mais son action reste extrêmement cyclique. Faut-il acheter l'action Robinhood en 2026 ?

Avant de répondre à la question de savoir s'il faut acheter l'action Robinhood, revenons sur ce qu'est réellement l'entreprise et sur ce qui fait sa particularité en Bourse : un courtier devenu une plateforme financière complète.

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Qu'est-ce que Robinhood ?

Fondée en 2013 par Vlad Tenev et Baiju Bhatt et basée à Menlo Park en Californie, Robinhood est le courtier qui a démocratisé le trading sans commission aux États-Unis.

La plateforme revendique près de 28 millions de clients et des actifs sous gestion dépassant 340 milliards de dollars.

Le modèle économique de Robinhood repose principalement sur la rémunération versée par les teneurs de marché en échange du flux d'ordres, auxquels s'ajoutent les revenus d'intérêts sur les liquidités et le crédit sur marge, ainsi que l'abonnement Robinhood Gold.

Surtout, l'entreprise a considérablement élargi son offre depuis son introduction en Bourse de 2021 : options, contrats à terme, cryptomonnaies via le rachat de Bitstamp, gestion de patrimoine avec TradePMR, carte de crédit, compte de retraite et marchés prédictifs.

Robinhood n'est plus un simple courtier, mais un écosystème financier destiné aux particuliers, ce qui explique une croissance du chiffre d'affaires de plus de 50 % en 2025, à 4,47 milliards de dollars.

Cotée sur le Nasdaq sous le ticker HOOD, l'action n'est pas éligible au PEA et se loge donc uniquement dans un compte-titres ordinaire (CTO). Le groupe ne verse par ailleurs aucun dividende et privilégie les rachats d'actions.

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Les données boursières de l'action Robinhood

Voici un aperçu des principales données de marché de l'action Robinhood 👇

Indicateur Valeur Cours de l'action 99,28 $ Ticker HOOD (Nasdaq) Capitalisation boursière 89,4 milliards de dollars Performance sur 1 an -4,5 % Performance sur 5 ans + 182 % Plus bas sur 1 an 63,52 $ Plus haut sur 1 an 153,86 $ Dividende Aucun ❌ Éligible au PEA Non ❌

Données du 21 juillet 2026

Robinhood Chain, le pari du trading d'actions 24h/24

Le 1er juillet 2026, l'entreprise a lancé la Robinhood Chain, sa propre blockchain pensée pour les actifs du monde réel (RWA).

L'objectif est simple à comprendre : permettre d'échanger des actions américaines tokenisées, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, en dehors des horaires classiques du Nasdaq. Ces tokens sont accessibles dans plus de 120 pays (les États-Unis en sont exclus pour des raisons réglementaires) et peuvent être conservés en autogarde, déposés dans des pools de prêt ou utilisés comme collatéral dans la finance décentralisée.

Le démarrage est solide : plus de 3,1 milliards de dollars de volume échangé sur les échanges décentralisés de la chaîne durant la première semaine.

Robinhood prend en charge les frais de gaz des utilisateurs éligibles pendant les 90 premiers jours, ce qui gonfle mécaniquement l'activité initiale et invite à la prudence sur l'interprétation de ces premiers chiffres.

⚠️ Attention : Robinhood Chain n'a pas de token à ce jour. Il n'existe donc aucun moyen de s'y exposer autrement qu'en achetant l'action HOOD.

Les marchés prédictifs, le relais de croissance le plus rapide

Deuxième moteur : les marchés prédictifs, ces contrats binaires qui permettent de parier sur l'issue d'un événement (élection, match, décision de banque centrale). Vlad Tenev les décrit comme l'activité qui a connu la croissance la plus rapide de l'histoire du groupe.

Le 20 juillet 2026, la banque Bernstein a relevé son objectif de cours de 130 à 160 dollars pour l'action Robinhood en maintenant une opinion de surperformance. Selon l'analyste Gautam Chhugani, les revenus des marchés prédictifs passeraient de 150 millions de dollars en 2025 à 1,7 milliard de dollars en 2028, soit une croissance annuelle moyenne de 64 %. Ils dépasseraient alors les revenus tirés des cryptomonnaies.

Cette dynamique s'appuie notamment sur Rothera, une plateforme d'échange agréée par la CFTC, qui a grandement bénéficié de la Coupe du monde. Bernstein estime que les marchés prédictifs, les contrats à terme perpétuels et les actions tokenisées pourraient représenter près de 25 % des revenus de Robinhood en 2028.

Un marché disponible sur le marché de prédiction de Robinhood

Les arguments pour et contre l'achat de l'action Robinhood

Les principaux arguments en faveur de l'achat :

une base de clients considérable, avec près de 28 millions de comptes financés et 14 millions d'utilisateurs actifs par mois, qui offre une puissance de distribution rare pour lancer de nouveaux produits à coût marginal quasi nul ;

une diversification réussie des revenus : options, contrats à terme, crypto, gestion de patrimoine, carte de crédit et abonnement Gold réduisent progressivement la dépendance au seul courtage actions ;

deux nouveaux relais de croissance concrets et déjà lancés, les marchés prédictifs et les actions tokenisées sur Robinhood Chain, sur des marchés en création où peu de courtiers réglementés sont positionnés ;

une rentabilité déjà installée avec une marge brute très élevée et une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 50 % en 2025.

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Les principaux points de vigilance :

une action extrêmement cyclique : les revenus de Robinhood dépendent des volumes échangés par les particuliers, donc de la santé des marchés. Quand l'appétit pour le risque se retourne, le chiffre d'affaires et le cours de l'action HOOD corrigent violemment ;

une volatilité forte avec un titre qui a évolué entre 63 et 154 dollars sur les 12 derniers mois ;

un pôle crypto en net repli, les revenus des transactions en cryptomonnaies ayant chuté d'environ 47 % sur un an au premier trimestre 2026, ce qui a conduit à revoir les prévisions annuelles à la baisse ;

un risque réglementaire permanent, aussi bien sur les marchés prédictifs (assimilés à des paris dans plusieurs juridictions) que sur la tokenisation d'actions.

Sur quelle plateforme acheter l'action Robinhood ?

L'action Robinhood est cotée sur le Nasdaq. En tant qu'action américaine, elle n'est pas éligible au PEA et doit être logée dans un compte-titres ordinaire (CTO).

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Notre verdict sur l'action Robinhood en 2026

Robinhood a réussi à évoluer au-delà du simple courtier en devenant une plateforme financière complète et rentable, et l'un des rares acteurs réglementés positionnés à la fois sur les marchés prédictifs et la tokenisation des actions.

Le principal risque reste la nature profondément cyclique de son modèle. Les revenus suivent les volumes de trading des particuliers, eux-mêmes corrélés à l'euphorie des marchés : les hausses de l'action HOOD sont spectaculaires, les baisses tout autant, comme l'illustre l'amplitude entre 63 et 154 dollars sur un an.

Un rendez-vous s'impose avant de se positionner : les résultats du deuxième trimestre 2026, attendus le 29 juillet. Le marché anticipe un bénéfice par action d'environ 0,55 dollar pour un chiffre d'affaires proche de 1,27 milliard de dollars, et ce trimestre pourrait être le premier où les marchés prédictifs rapportent davantage que l'activité crypto. Attendre cette publication est plus raisonnable, quitte à investir ensuite progressivement pour lisser le point d'entrée.

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