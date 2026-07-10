Robinhood Chain dépasse Hyperliquid en volume DEX

Dix jours après son lancement, Robinhood Chain s'impose déjà parmi les blockchains les plus actives de la DeFi. Porté par le lancement d'actions tokenisées et une forte activité sur les DEX, le layer 2 de Robinhood a dépassé Hyperliquid en volume d'échanges quotidien et s'installe dans le top 5 des réseaux les plus utilisés.

Robinhood Chain, un layer 2 en pleine ascension

Dix jours seulement après son lancement, Robinhood Chain s'impose déjà comme l'un des réseaux les plus dynamiques de la finance décentralisée. Le layer 2 d'Ethereum développé par Robinhood a enregistré 462,2 millions de dollars de volume sur ses exchanges décentralisés (DEX) en 24 heures, selon les dernières données de DeFiLlama.

Le volume DEX sur Robinhood explose. Source: DefiLlama.

À titre de comparaison, Hyperliquid affiche un volume DEX d’environ 296 millions de dollars sur la même période. Robinhood Chain se hisse ainsi à la 5e place des blockchains par volume DEX quotidien.

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Cette montée en puissance intervient alors que Robinhood enchaîne les annonces. Le 1er juillet, l'entreprise a lancé son propre layer 2 construit sur Arbitrum Orbit. Dans la foulée, elle a déployé plus de 200 actions américaines tokenisées à destination des investisseurs européens, tout en lançant aux États-Unis une offre de rendement de 7 % sur le stablecoin USDG, émis par Paxos.

En 7 jours, Robinhood a pris une place folle : 1er juillet : lancement de leur propre blockchain (Robinhood Chain, un L2 sur Arbitrum) Même semaine : actions tokenisées dispos pour 200+ titres US en Europe Earn sur Stablecoin lancé aux US : 7% de rendement sur $USDG, le… pic.twitter.com/QyKqDSWzzS — Hasheur (@PowerHasheur) July 10, 2026

L'objectif est de faire entrer progressivement les 27 millions de clients de Robinhood dans l'univers on-chain, sans changer leurs habitudes d'utilisation de l'application.

En seulement dix jours, Robinhood Chain a généré 889,7 millions de dollars de volume DEX cumulé, tout en atteignant près de 95 millions de dollars de valeur totale verrouillée (TVL).

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RWA, DeFi et fièvre memecoin autour de CASHCAT

Cette croissance est notamment portée par Uniswap, qui concentre l'essentiel de l'activité du réseau, ainsi que par l'arrivée de plusieurs protocoles DeFi comme Morpho, dans un contexte où Robinhood entend développer un écosystème centré sur la tokenisation des actifs réels (RWA). La plateforme d’analyse Santiment évoque également l'engouement autour du memecoin CASHCAT.

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Le CEO de Robinhood, Vlad Tenev, a lui-même lancé l’idée en déclarant sur X que la chaîne, pensée pour les RWA, « fonctionne aussi très bien pour les memes ». Résultat, Cash Cat (CASHCAT), inspiré de la mascotte historique du courtier, s’envole. Le token s'échangeait à 0,15 dollar au moment de la rédaction, avec une hausse de plus de 42 % sur 24 heures.

Le prix de CASHCAT explose. Source : DefiLlama.

Uniswap déploie un AMM public dédié sur la chaîne, tandis que dYdX y opère déjà son DEX Arcus consacré aux actions tokenisées. Robinhood couvre par ailleurs les frais de gas de ses utilisateurs éligibles via son wallet jusqu’au 29 septembre.

Un ETH qui afflue vers le nouveau L2

La Robinhood Chain utilise l’Ether (ETH) comme token de gas. Les données de Token Terminal montrent que le volume d’ETH bridgé depuis Ethereum L1 vers le layer 2 a été multiplié par 70 en une semaine, dépassant les 70 millions de dollars.

L’action Robinhood (HOOD) profite du contexte, cotant 115,11 dollars, en hausse de 1,39 % sur la séance. Reste à voir si cette dynamique tient dans le temps, entre la spéculation sur les memecoins et la question de la légitimité juridique des stock tokens en dehors des juridictions autorisées.

L'évolution du prix de l'action Robinhood depuis un an.

Pour les investisseurs français, rappelons que les Stock Tokens de Robinhood ne sont pas accessibles aux résidents des États-Unis, mais le sont dans plus de 120 pays sous conditions, avec des restrictions notables au Royaume-Uni, en Suisse ou aux Émirats.

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Source : DefiLlama

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