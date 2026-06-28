Ethereum : SharpLink parie sur le bottom

SharpLink Gaming a repris ses achats d'ETH, au moment où plusieurs détenteurs historiques choisissent de vendre. Ces mouvements contradictoires interviennent alors que le cours de l'Ethereum évolue près de ses plus bas annuels.

SharpLink reprend ses achats d'Ethereum

Alors que l'Ether traverse l'une des périodes les plus difficiles de son cycle, SharpLink Gaming a décidé de reprendre ses achats. La société présidée par Joe Lubin, cofondateur d'Ethereum, a acquis 5 000 ETH pour environ 7,85 millions de dollars, à un prix moyen de 1 537 dollars par unité. Il s'agit de son premier achat d'Ether depuis huit mois, réalisé alors que le cours évolue à son plus bas niveau de l'année.

Le montant reste relativement modeste au regard de la taille de sa trésorerie, mais le signal est loin d'être anodin. Devenue l'an dernier la plus importante entreprise cotée détenant de l'Ether en réserve, SharpLink semble considérer les niveaux actuels comme une opportunité d'accumulation, malgré une perte nette de 734,5 millions de dollars enregistrée en 2025.

Le cours de l'ETH depuis un an. Source: CoinGecko

Ce pari intervient dans un contexte particulièrement difficile pour la deuxième cryptomonnaie du marché. Ce dimanche, le cours de l’Ethereum évolue sous les 1 600 dollars, en recul de près de 9 % sur une semaine et de plus de 21 % sur un mois. Sa capitalisation est retombée aux alentours de 190 milliards de dollars, au point d'être dépassée par l'USDT en valorisation totalement diluée.

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Depuis son sommet historique d'environ 4 946 dollars atteint en août 2025, l'actif a perdu près des deux tiers de sa valeur, alimentant les interrogations sur l'approche d'un point bas du marché.

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Des signaux contradictoires

Le signal envoyé par SharpLink contraste toutefois avec celui d'autres investisseurs historiques. Tandis que l'entreprise de Joe Lubin mise sur un rebond de l'Ether, plusieurs baleines restées silencieuses pendant des années profitent de la faiblesse actuelle du marché pour vendre leurs jetons.

Vendredi, quatre portefeuilles Ethereum inactifs depuis huit ans ont cédé 33 623 ETH en l'espace de quatre heures, pour un montant total d'environ 52,5 millions de dollars. Ces adresses avaient reçu 37 602 ETH en 2018, à un prix moyen de 830 dollars par unité.

Si ces investisseurs réalisent encore une plus-value estimée à 27,4 millions de dollars, ils renoncent à des gains qui dépassaient les 150 millions de dollars lors des sommets de 2021 et 2025. Un autre participant historique à l'ICO d'Ethereum avait déjà déplacé 10 000 ETH en avril, après plus de dix ans d'inactivité.

Pour certains analystes, ce type de mouvement peut s'apparenter à une phase de capitulation des détenteurs de long terme, souvent observée lors des périodes de pessimisme marqué. D'autres y voient simplement des prises de bénéfices tardives, sans qu'elles ne préjugent de l'évolution future du marché.

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Malgré quelques signaux encourageants, comme la chute de 65 % des volumes sur les DEX Ethereum en 24 heures, qui pourrait traduire un essoufflement de la pression vendeuse, l'écosystème reste sous tension. La valeur totale verrouillée (TVL) sur le réseau s'établit à 37,59 milliards de dollars, tandis que la récente restructuration de l'Ethereum Foundation et le départ de plusieurs figures historiques continuent de peser sur le sentiment des investisseurs.

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Sources : DefiLlama, Yahoo Finance

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