« Une ère difficile pour Ethereum » : Vitalik Buterin s'explique sur les licenciements de l'Ethereum Foundation

Alors que l'Ethereum Foundation a réduit ses effectifs, Vitalik Buterin a publié de longues explications pour revenir sur l'annonce. Que dit-il ?

Vitalik Buterin revient sur les licenciements de l'Ethereum Foundation

Hier, nous revenions sur le licenciement de 20 % de ses employés par l’Ethereum Foundation. Actuellement, l’entité de référence derrière la blockchain de la deuxième plus grande cryptomonnaie se trouve face à un carrefour décisif.

Sur son compte X, Vitalik Buterin, le fondateur d’Ethereum (ETH), est revenu sur l’annonce de l’Ethereum Foundation, soulignant une réduction du budget de 40 %. Là où la fondation visait des dépenses à hauteur de 15 % des fonds restants par an, cette valeur est passée à 5 % cette année :

This year, the EF is decreasing its budget by roughly 40%, which entails some difficult decisions. The goal of the decreases was set out in the Treasury Management Policy last year: the EF is transitioning into being a long-term-oriented endowment-based organization, shifting… — vitalik.eth (@VitalikButerin) June 23, 2026

💡 Tout savoir sur Ethereum (ETH)

Cette prise de parole est lourde de sens, puisqu’il reconnaît que de nombreux talents ont quitté la structure :

Souvent, quand une organisation traverse quelque chose comme ça, les gens essaient de prétendre que rien de grande valeur n'a été perdu, que c'est une augmentation d'efficacité, que les seules personnes licenciées sont des poids morts improductifs [...]. Je respecte trop mes collègues de l'EF pour prétendre qu'il n'y a pas eu beaucoup de pertes. Ce sont des gens brillants. Ce sont des ingénieurs dévoués dont certains ont travaillé sur le protocole Ethereum pendant près d'une décennie. Ils ont apporté une lumière éclatante à l'écosystème Ethereum avec leur code, leurs mots, leur chaleur en tant qu'êtres humains et leurs actions.

Par ailleurs, l’intéressé revient notamment sur la nouvelle roadmap d’Ethereum, la Strawmap, qu’il qualifie de « troisième itération » du réseau, après The Merge et l’époque du Proof-of-Work. Celle-ci doit être « moins Big Bang et plus pièce par pièce » et il prend notamment l’exemple de la stratégie multiclient du réseau.

Là où plusieurs logiciels sont mis à disposition pour les validateurs aujourd’hui, cette stratégie intervient surtout dans une démarche de redondance en cas de panne d’un des clients. Petit à petit, cette stratégie multiclient devrait aussi avoir un rôle de spécialisation.

En outre, cette restructuration de l’Ethereum Foundation implique des sacrifices, par exemple au niveau des évènements Devcon qui devraient réduire en envergure. Cela implique aussi moins de « mégaprojets en dehors d’Ethereum », ainsi que moins de travail institutionnel.

Globalement, Vitalik Buterin envisage à présent un certain minimalisme :

Cela n'explique pas tous les départs ; dans certains cas, cela n'explique pas du tout les départs et explique plutôt une réduction du besoin de nouvelles dépenses, mais c’est une grande partie de la stratégie en jeu. À plus long terme, je favorise personnellement une approche « soft lean-and-done » pour Ethereum : une fois la Strawmap terminée, s'en tenir généralement aux correctifs de sécurité et aux petits changements de haute valeur, et avoir une barre beaucoup plus élevée pour considérer l'ajout de nouvelles fonctionnalités au protocole.

👉 Dans l'actualité également — Vers plus de décentralisation sur Ethereum ? Des anciens de l'Ethereum Foundation lancent Ethlabs

En parallèle de l'écriture de ces lignes, l'ETH s'échange à 1 671 dollars, en baisse de 1,11 % sur 24 heures.

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Source : X

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