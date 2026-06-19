Exode des cadres chez la Fondation Ethereum : la co-directrice démissionne

La Fondation Ethereum traverse une nouvelle vague de départs. La co-directrice vient à son tour de quitter son poste.

Une succession de départs à la tête de la Fondation Ethereum

Hsiao-Wei Wang, co-directrice de l'organisation, a annoncé quitter son poste avec effet immédiat, selon un message publié sur les réseaux sociaux. Cette décision intervient après une période de congé sabbatique et fait suite au départ de son co-directeur, Tomasz Stańczak, en février dernier.

Après le départ de Stańczak, Bastian Aue avait été nommé co-directeur par intérim aux côtés de Wang. Dans son message d'annonce, Wang a salué la gestion de la transition par Aue, estimant que le moment était venu pour elle de se retirer

Cette sortie survient un mois après l'annonce de Vitalik Buterin, fondateur d'Ethereum, sur la transformation de la Fondation en une structure plus légère, recentrée sur la résistance à la censure, la confidentialité et la sécurité. L'organisation avait déjà connu plusieurs départs notables avant cela, dont celui du chercheur Dankrad Feist.

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Ces départs successifs alimentent une certaine méfiance autour de la Fondation Ethereum. Pour rappel, Dankrad Feist avait plaidé pour la création d'une nouvelle organisation dotée d'au moins un milliard de dollars en ETH pour "sauver Ethereum".

De son côté, Vitalik Buterin avait déjà évoqué la nécessité de changements profonds dès 2025, avant de reconnaître début 2026 que la feuille de route liée aux layer 2 devait être revue. Côté finances, la Fondation a adopté une politique de trésorerie plus transparente et a entamé le staking de son ETH, visant environ 70 000 ETH, soit près de 119 millions de dollars au cours actuel.

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Source : Hsiao-Wei Hang

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