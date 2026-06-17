Échec des layer 2 : l'entreprise derrière zkSync licencie de nouveau

Matter Labs, l'entreprise derrière le layer 2 zkSync, a annoncé mardi soir une vague de licenciement. Cela rejoint d'autres annonces similaires faites par de nombreux acteurs de l'écosystème.

Matter Labs annonce de nouveaux licenciements

Depuis le début du bear market, nous revenons régulièrement sur des licenciements et restructurations à tous les niveaux pour nombre d’acteurs de l’écosystème.

Mardi soir, Matter Labs, l’entreprise derrière le layer 2 zkSync, a rejoint cette longue liste, au regard de l’annonce d’Alex Gluchowski, le fondateur du réseau :

Aujourd'hui, nous avons réduit la taille de l'équipe de Matter Labs. Cette décision m'appartient, et je veux l'expliquer. En 2024, nous avons commencé à construire pour des institutions financières régulées. Ce travail est devenu Prividium, et toute l'entreprise est désormais engagée dans un seul objectif : construire l'infrastructure qui amène les entreprises et les institutions financières régulées sur la blockchain, avec la confidentialité au cœur.

Il faut dire que le layer 2 zkSync souffre d’une double difficulté, puisqu’au-delà du bear market, rappelons qu’en février dernier, Vitalik Buterin reconnaissait qu’avec toutes les améliorations introduites sur Ethereum, le rôle des layer 2 n’avait plus vraiment de sens.

💡 Qu'est-ce qu'un layer 2 ?

Dans son message, Alex Gluchowski n’a pas précisé le nombre de personnes impactées par la mesure et explique que ce choix découle des changements de direction, impliquant que « certaines choses qui avaient du sens auparavant ne sont plus ce dont Matter Labs besoin maintenant ». Néanmoins, l’intéressé a fourni un fichier Google Docs à destination des recruteurs recensant les talents dont il a dû se séparer :

Ça fait mal, parce que cela ne concerne pas l'effort ou le talent des personnes qui partent, que je respecte profondément. Ce sont certains des meilleurs ingénieurs, designers et opérateurs avec qui j'ai travaillé. À chacun de ceux qui partent, on a proposé un soutien financier, et nous aidons à la transition autant que possible.

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Aujourd’hui, force est de constater que zkSync connaît l’échec, puisque le réseau zkSync Era enregistre à peine 15,6 millions de dollars de valeur totale verrouillée (TVL) dans ses applications de finance décentralisée (DeFi). En parallèle, le token ZK s’échange pour à peine plus de 1 centime de dollar, en chute libre de 96,5 % depuis son plus haut historique (ATH) à 0,321 dollar il y a maintenant 2 ans jour pour jour.

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Source : X

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