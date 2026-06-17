Le STRC de Strategy continue sa chute — Un concurrent menace l'entreprise

L'action préférentielle à dividende de Strategy, le STRC, a clôturé à 91,79 dollars ce mardi, soit son troisième plus bas niveau depuis le lancement du titre en juillet 2025. En cause, les inquiétudes latentes sur la couverture des dividendes... Et un concurrent qui compte bien prendre sa place.

L'objectif à 100 dollars est loin d'être rempli

Le STRC a été conçu pour se négocier au plus près de sa valeur nominale de 100 dollars, c'était même la "priorité absolue" de l'entreprise. Pourtant, il est resté en dessous de ce seuil pendant une période prolongée et n'a plus atteint les 100 dollars depuis le 15 mai.

Historiquement, le STRC avait tendance à se rapprocher de sa valeur nominale à l'approche de la date "ex-dividende", c'est-à-dire la date au-delà de laquelle les nouveaux acheteurs ne sont plus éligibles au prochain versement. Une fois ce cap passé, le titre reculait généralement d'un montant proche du dividende distribué, avant de remonter progressivement vers les 100 dollars. Mais le 15 juin, cette mécanique n'a pas fonctionné : le STRC n'a jamais atteint la parité.

💡 Notre guide pour acheter facilement du Bitcoin en 2026

Plusieurs facteurs structurels expliquent ce coup de mou. Il faut rappeler que le titre évolue historiquement en corrélation avec le Bitcoin, qui reste actuellement sous pression aux alentours de 65 000 dollars. Mais ce qui compte aussi beaucoup, ce sont bien sûr les inquiétudesquant à la capacité de Strategy à couvrir ses dividendes : l'entreprise ne dispose plus que d'environ sept mois de paiements disponibles, après avoir utilisé une partie de ses réserves de trésorerie pour rembourser 1,5 milliard de dollars de dette convertible.

Un concurrent qui grignote des parts de marché à Strategy ?

Au-delà des fondamentaux de Strategy, un concurrent sérieux est venu redistribuer les cartes ces derniers mois. Les investisseurs se tournent en effet de plus en plus vers un produit rival proposé par la société Strive (ASST). Son titre préférentiel adossé au Bitcoin, le SATA, continue de se négocier proche de sa valeur nominale de 100 dollars et offre un rendement annualisé d'environ 13 %, contre 11,5 % pour le STRC. En bref, il inspire plus confiance à ce stade.

Le SATA se distingue également par des paiements de dividendes quotidiens plutôt que bimestriel. Autre facteur d'attrait : Strive n'a aucune dette en cours.

Résultat : l'écart entre les deux titres s'est considérablement creusé. Le STRC se négocie avec une décote d'environ 8,20 dollars par rapport au SATA, le plus grand écart jamais enregistré dans l'historique de leur concurrence.

🌐 Pour aller plus loin - Après la vente de 32 BTC par Strategy, les Treasury Companies divisent plus que jamais la communauté Bitcoin

Face à cette situation, le marché semble vouloir des garanties de la part de Strategy. Mais sans changement de la part de l'entreprise, la pression sur le STRC risque de perdurer. Hier, l'action MSTR de Strategy clôturait en baisse de 6,38%.

S'exposer à l'action Strive sur Kraken (via xStocks)

Source : TradingView

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.