Deutsche Bank : La plus grande banque d'Allemagne veut son propre layer 2 construit sur Ethereum

La Deutsche Bank, première banque d’Allemagne, s’investit dans le développement d’un layer 2 basé sur Ethereum, selon une information de Bloomberg. Ce projet, reposant sur la technologie ZKsync, vise à répondre aux besoins spécifiques des institutions financières en matière de réglementation et de sécurité, et vient confirmer l'intérêt institutionnel pour la blockchain et la tokenisation.

Un layer 2 d'Ethereum pour la Deutsche Bank

Selon une information de Bloomberg, la Deutsche Bank, la plus grande banque d'Allemagne, participerait au développement d'un layer 2 d'Ethereum en s'appuyant sur la technologie de ZKsync.

Boon-Hiong Chan, responsable de l’innovation appliquée au secteur pour la région Asie-Pacifique chez Deutsche Bank, a indiqué à Bloomberg qu'un layer 2 était un meilleur choix qu'un layer 1 tel qu'Ethereum d'un point de vue réglementaire.

Selon lui, posséder son layer 2 permettrait à la banque de connaître l'identité des validateurs, mais surtout d'éviter un hard fork ou bien de permettre à des entités sanctionnées de toucher des revenus issus des frais de transaction. Des prérequis loin des idéaux de décentralisation, mais nécessaires à l'institutionnalisation de la technologie blockchain.

Cette initiative de blockchain institutionnalisée s'inscrit directement dans le Project Dama 2, révélé par la banque allemande le mois dernier et qui s'inscrit lui-même dans le Project Guardian de l'Autorité Monétaire de Singapour (MAS). Il s'agit là « d'une initiative collaborative entre les décideurs politiques et le secteur financier visant à améliorer la liquidité et l'efficacité des marchés financiers grâce à la tokenisation des actifs, » peut-on lire sur le site dédié.

S'appuyant sur la stack de ZKsync, Dama 2 est le fruit de l'expertise technique offerte par Memento Blockchain, Interop Labs et Axelar, chargée d'offrir un maximum d'interopérabilité au réseau. Actuellement en testnet, le layer 2 dont nous parlons est soutenu par Matter Labs, la société mère de ZKsync.

Autrement dit, la Deutsche Bank ne développe pas son propre layer 2, mais joue un rôle actif dans la personnalisation d'un layer 2 bâti sur la stack ZKsync et construit en partenariat avec ces acteurs.

Le Project Guardian quant à lui est une initiative à grande échelle, qui rassemble de nombreux acteurs de premier plan, qu'il s'agisse de la Banque de France, la FCA britannique, le Fonds Monétaire International (FMI), la Banque mondiale, ou bien de banques et d'entreprises privées telles que HSBC, Apollo, ADDX, Franklin Templeton, Euroclear, Fidelity, Moody's ou encore UBS Group.

La blockchain désormais incontournable pour les institutionnels ?

Quoi de plus efficient, transparent et interopérable que la technologie blockchain ? Probablement pas grand chose, mais cette dernière étant encore jeune auprès des institutionnels - la plupart des blockchains de ce type sont en phase pilote, le pont réglementaire entre finance traditionnelle et systèmes décentralisés doit encore se construire.

« Les blockchains publiques offrent une évolutivité et une interopérabilité inégalées, mais la conformité doit rester primordiale, » a d'ailleurs déclaré Boon-Hiong Chan à ce propos.

Au mois de mai dernier, Anand Rengarajan, responsable des services de titres pour l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient chez Deutsche Bank, affirmait que la blockchain et les smart contracts « peuvent réduire les coûts, accélérer les transactions et minimiser les risques, » et donc, in fine, faciliter le développement des services financiers.

Accélérer les processus inhérents aux échanges financiers que nous connaissons déjà, oui, mais ce n'est pas tout. Selon les dernières informations relatives au layer 2 sur lequel souhaite s'appuyer la Deutsche Bank, ce dernier devrait proposer :

Un système d'identité numérique immuable basé sur les souldbound tokens, notamment pour faciliter les KYC ;

Une fonctionnalité de paymaster ;

Un explorateur de blocs sur mesure ;

La création et l'émission de fonds tokenisé via Domani ;

Des smart contracts modulaires ;

Et une interopérabilité (environ 70 blockchains EVM et non-EVM).

Quoi qu'il en soit, au vu des participants au Project Guardian, nul doute que la technologie blockchain est prise au sérieux, tout comme le procédé de tokenisation. Un marché qui pourrait peser 5 000 milliards de dollars d'ici 2030, selon Citigroup.

Le layer 2 exploité par la Deutsche Bank devrait voir le jour avant la fin de l'année 2025, sous réserve de l'approbation des régulateurs.

Source : Bloomberg

