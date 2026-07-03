Ethereum veut attirer les gouvernements et les institutions avec son « infrastructure neutre essentielle »

Malgré quelques désaccords stratégiques internes, la blockchain Ethereum tente de poursuivre ses développements en ciblant désormais les gouvernements et les institutionnels avec la neutralité de son infrastructure. Une position détaillée dans un guide publié par la fondation Ethereum, à destination des responsables du secteur public et des dirigeants d’institutions.

Ethereum : une « infrastructure neutre essentielle » pour les gouvernements et les institutions

Face à l'essor sans précédent du marché des actifs tokenisés au sein de la finance traditionnelle, Ethereum s'impose comme un support de premier plan pour ses différents acteurs. Une position récemment confirmée dans le cadre du lancement d'un stablecoin en euro EURXT effectué par le Crédit Agricole, directement sur sa blockchain.

Un contexte favorable sur lequel semble vouloir surfer la Fondation Ethereum - d'autant plus du fait de sa traversée actuelle d'une « ère difficile » récemment exposée par son emblématique cofondateur Vitalik Buterin - en proposant ses services directement aux gouvernements et aux institutions « confrontés à des décisions stratégiques en matière de politiques publiques et de déploiement ».

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En effet, l’équipe Global Policy Strategy (GPS) de la Fondation Ethereum vient de dévoiler la publication d'un guide, intitulé : « Ethereum for Governments and Institutions », à destination de ces utilisateurs de premier plan potentiels.

Le but ? Proposer « une introduction non technique expliquant le fonctionnement d’Ethereum, son mode de gouvernance, ses différences par rapport aux alternatives souvent évoquées, ainsi que les domaines où il est déjà utilisé », mais surtout sa capacité à proposer une « infrastructure neutre essentielle ».

Les évolutions actuelles à l’échelle mondiale mettent clairement en évidence un besoin crucial d’une infrastructure publique numérique commune et neutre, échappant au contrôle d’un quelconque acteur centralisé. En tant que réseau public et programmable conçu pour fonctionner sans dépendre d'une partie unique, Ethereum a précisément été créé pour répondre à ces besoins. Fondation Ethereum

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Une alternative aux fragilités des économies modernes

Afin de vendre son modèle, la Fondation Ethereum prend comme exemple l'infrastructure qui soutient les économies modernes présentée comme « fragile » du fait des nombreux problèmes qu'elle rencontre, comme par exemple « les pannes de cloud qui paralysent les services publics, les systèmes financiers transfrontaliers instrumentalisés à des fins géopolitiques ou les fournisseurs d'identité victimes de vols de données ».

Autant d'anomalies transformées en « un impôt inévitable lié à la dépendance aux systèmes centralisés » que sa blockchain peut atténuer, voire totalement éliminer, notamment pour des systèmes numériques actuels ou à venir comme le règlement des échanges commerciaux, l’émission d’actifs, l’identité numérique, les registres, les attestations, les archives publiques, la traçabilité des chaînes d’approvisionnement ou encore les marchés tokenisés...

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L'occasion pour Ethereum de se distinguer de certaines blockchains populaires, dont le modèle de fonctionnement n'a rien d'une infrastructure décentralisée neutre et crédible. Et pour cause, elles ressemblent bien plus à « un produit d’entreprise, contrôlé par une société ou un petit groupe d’initiés qui définissent les règles ».

Dans le même temps, une organisation indépendante à but non lucratif nommée « Ethereum Institutional » vient de voir le jour. Le but ? Accélérer l’adoption de sa blockchain par les institutions, mais également celle de ses layer 2, ses applications et l’ensemble de son écosystème.

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Sources : Fondation Ethereum, Ethereum institutional

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