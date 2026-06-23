Vers plus de décentralisation sur Ethereum ? Des anciens de l'Ethereum Foundation lancent Ethlabs

Après avoir quitté l'Ethereum Foundation, plusieurs figures de l'écosystème lancent désormais l'initiative Ethlabs. En quoi consiste-t-elle ?

Ethlabs doit favoriser l'adoption d'Ethereum

Actuellement, Ethereum (ETH) traverse une crise qui, à condition qu’elle soit bien gérée, pourrait être bénéfique à long terme pour le réseau.

En effet, nous avons dernièrement assisté à des départs de l’Ethereum Foundation, l’organisme central en charge du développement de la blockchain. Cela s’inscrit dans le sillage d’une restructuration entamée l’année dernière, qui avait pris sa source au début de l’année 2025 après des tensions à la fondation.

C’est là qu’arrive Ethlabs, un nouveau laboratoire de recherche et développement à but non lucratif pour le développement d’Ethereum, qui s’est révélé au grand jour lundi :

Announcing Ethlabs: a non-profit R&D lab for Ethereum and ETH Our mission is to make Ethereum the settlement layer of the global economy. The internet became global because shared protocols created a common language between networks. Private systems remained useful, but… — Ethlabs (@ethlabs_org) June 22, 2026

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Pour se financer, Ethlabs a reçu le soutien de Bitmine, de Sharplink, de Joseph Lubin, de SNZ Holding, ainsi que de plus de 50 autres contributeurs :

Liste des soutiens d'Ethlabs

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Comme le souligne Haseeb Qureshi, associé directeur chez Dragonfly, là où l’Ethereum Foundation « se concentre davantage sur la protection des propriétés fondamentales d'Ethereum », Ethlabs devrait plutôt s’appliquer à doper l’adoption du réseau. Ainsi, cela pourrait créer une forme de décentralisation dans les acteurs qui construisent Ethereum, comme l'évoquent les équipes d'Ethlabs, là où l’Ethereum Foundation a encore une large influence aujourd’hui :

Nous nous situons à la croisée de deux mondes : les usages réels des bâtisseurs à la pointe de l'innovation et le protocole qui doit les soutenir. Nous collaborons avec les utilisateurs, les applications, les portefeuilles , les solutions de layer 2, les équipes d'infrastructure, les institutions, les détenteurs d'ETH, les développeurs principaux et les chercheurs ; nous transformons ensuite leurs besoins concrets en évolutions du protocole, en normes communes, en infrastructures et en produits opérationnels. Ethlabs est une entité indépendante, mais Ethereum est un projet collectif. Nous constituons un nœud au sein d'un réseau bien plus vaste de gardiens du projet. C'est là l'avenir : un écosystème multi-nœuds.

Dans un thread X parallèle, l'Ethereum Foundation a recensé d'autres initiatives similaires lancées cette année et l’année dernière, qui œuvrent chacune à la construction du réseau ; à savoir Ethereum Applications Guild, The Ethereum Economic Zone et Argot Collective.

Dès lors, la fondation appelle, elle aussi, à cette forme de décentralisation :

Le privilège de gérer Ethereum ne doit pas être monopolisé, mais soigneusement partagé avec d’autres, engagés dans la construction des infrastructures de la souveraineté personnelle, qu’il s’agisse d’anciens amis ou de nouveaux voyageurs. Nous attendons avec impatience l’arrivée de plus de personnes dans les mois, années, décennies et siècles à venir.

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Bien entendu, l'impact concret de toutes ces nouvelles initiatives ne saura être mesuré que dans le temps. En attendant, l'ETH s'échange actuellement à 1 688 dollars, en baisse de 3,44 % sur les dernières 24 heures.

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