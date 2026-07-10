La Fondation Ethereum déploie des agents IA pour attaquer ses infrastructures critiques... avant les hackers 

L’équipe en charge de la sécurité au sein de la Fondation Ethereum annonce la mise en place d’une campagne de détection des vulnérabilités de son protocole à l’aide d’agents IA. Le but ? Trouver les failles critiques éventuelles avant que des hackers ne le fassent.

La Fondation Ethereum utilise des agents IA pour tester son protocole

La sécurité dans le secteur de la blockchain doit évoluer en permanence au regard des innovations qui mettent ses infrastructures en péril, comme le risque quantique désormais inscrit sur la liste des priorités pour la plupart d'entre elles, mais également l'émergence d'agents IA capables de détecter les failles critiques - et de les exploiter - en un temps record.

Un dernier point que les membres de l'équipe Protocol Security de la Fondation Ethereum ont décidé de placer au centre de leurs préoccupations actuelles, en annonçant « l'utilisation d'essaims d'agents IA coordonnés pour analyser le code du protocole », dans le cadre d'une opération « red teaming » qui consiste à mobiliser des spécialistes de la sécurité afin d’attaquer ses propres systèmes, pendant qu'une autre équipe tente de le défendre.

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Dans les faits, cette campagne d'auto-hacking encadré cible plus précisément les infrastructures identifiées comme critiques, telles que les logiciels système, le code cryptographique et les smart contracts « dont la fiabilité est essentielle » pour assurer le bon fonctionnement de sa blockchain.

Traditionnellement, les chercheurs en sécurité recherchaient les vulnérabilités en examinant manuellement le code source. Les agents d’IA, eux, sont capables d’analyser des bases de code entières, de tester automatiquement des scénarios d’exploitation potentiels et de produire des rapports destinés aux experts humains. Fondation Ethereum

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« Ces agents ont découvert de véritables vulnérabilités »

Une opération visiblement convaincante, puisque les spécialistes en sécurité de la Fondation Ethereum rapportent que des vulnérabilités ont effectivement été découvertes, même s'ils expliquent dans le même temps que « la véritable difficulté consiste à éviter de se retrouver submergé par une masse de rapports convaincants… mais faux ».

En effet, le rapport de la Fondation indique par exemple la découverte d'une faille de type « panic » implantée « au cœur de la couche peer-to-peer utilisée par les clients de consensus Ethereum » dont l'exploitation peut se déclencher à distance, désormais corrigée et rendue publique sur GitHub.

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Dans le même temps, ce document explique également la raison pour laquelle il se concentre plus précisément sur la méthode au lieu de pointer les outils eux-mêmes. La raison ? Une obsolescence présentée comme très rapide des systèmes d'audit basés sur les agents IA - tout juste quelques semaines - alors que les méthodes « restent valables dans le temps ».

La conclusion de cette enquête : « l'IA n'a pas remplacé le chercheur en sécurité, elle a simplement déplacé le travail ». Et pour cause, la recherche manuelle des bugs a désormais laissé place à l'analyse des résultats obtenus afin de déterminer la confiance que l'on peut leur accorder... ou non.

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Sources : Fondation Ethereum, Github

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