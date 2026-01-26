La Fondation Ethereum inscrit le risque quantique comme priorité stratégique

Le développement en cours de l’informatique quantique s’impose comme un risque impossible à négliger pour les systèmes de sécurité mis en place pour protéger les cryptomonnaies. Une réalité face à laquelle la Fondation Ethereum décide de réagir, en renforçant son équipe post-quantique.

La Fondation Ethereum inscrit la sécurité post-quantique comme une priorité stratégique

Cela fait déjà de nombreuses années que le développement de l'informatique quantique s'impose comme une étape de sécurité majeure à laquelle va devoir faire face le secteur des cryptomonnaies. Et plus le temps passe, plus cette réalité devient impossible à ignorer pour les développeurs en première ligne de cette mutation nécessaire.

Une problématique la plupart du temps exposée en relation directe au Bitcoin, du fait de sa valeur et de sa position centrale au sein de l'écosystème crypto, au point d'avoir récemment mis en lumière une fragilité systémique impliquant un tiers de ses adresses actuelles.

Mais ce combat informatique à venir se joue également pour d'autres cryptomonnaies de premier plan, comme par exemple Ethereum, dont la Fondation officielle en charge de son développement vient de signifier sa volonté de marquer « un tournant dans [sa] stratégie quantique à long terme ».

Une annonce publiée sur le réseau X par son développeur en chef, Justin Drake, dans le cadre du plan Lean Ethereum mis en place depuis août dernier afin de permettre à cette blockchain majeure de « gagner à la fois l'attaque et la défense » face aux mutations qui l'attendent.

Après des années de R&D menées discrètement, la direction de la Fondation Ethereum a officiellement fait de la sécurité post-quantique une priorité stratégique majeure. Notre parcours a commencé en 2019, avec la présentation « Eth3.0 Quantum Security » lors des StarkWare Sessions. Depuis 2024, le post-quantique est au cœur de la vision Lean Ethereum. Depuis, le rythme des avancées en ingénierie post-quantique a été tout simplement phénoménal. Justin Drake

« Il est temps de passer en full post-quantique »

La menace post-quantique s'inscrivait déjà sur la feuille de route de la Fondation Ethereum depuis plusieurs années. Le véritable changement intervient plus précisément avec la volonté affichée par Justin Drake de « passer en full post-quantique » face à un calendrier qui « s'accélère ».

Dans cette optique, une nouvelle équipe nommée « Post-Quantum (PQ) » vient de voir le jour en cette fin de mois de janvier, avec à sa tête « le brillant Thomas Coratger » - déjà chercheur pour la Fondation Ethereum - rejoint par un certain Emile, présenté comme « l’un des talents de classe mondiale à l’origine de leanVM, la pierre angulaire cryptographique de toute [cette] stratégie post-quantique ».

Un travail qui implique de nombreuses démarches et développements post-quantiques (PQ) distincts :

PQ ACD : des meetings All Core Devs dédié aux transactions ;

PQ foundations : un Poseidon Prize d’un million de dollars pour renforcer la fonction de hachage ;

Devnets PQ : des devnets de consensus multi-clients déjà en ligne ;

Ateliers PQ : un nouvel événement de 3 jours en octobre ;

PQ, FV et IA : une IA mathématique spécialisée pour révolutionner la cryptographie appliquée ;

Éducation PQ : une série de 6 vidéos sur la stratégie PQ d’Ethereum.

Avec cette prise en compte renforcée du risque quantique, la blockchain Ethereum souhaite très clairement confirmer son statut de plateforme centrale pour le développement du secteur des cryptomonnaies dans un nouvel environnement aux exigences institutionnelles. Une affaire à suivre...

Source : Justin Drake

