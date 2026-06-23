Le temps des organisations autonomes décentralisées serait-il révolu dans le secteur des cryptomonnaies ? La question semble à nouveau se poser, alors que l’une des plus anciennes - la DAO d’Ethereum Name Service (ENS) - pourrait transférer le contrôle de sa trésorerie à une « fondation renforcée ». Qu’est-ce que cela implique ?

Ethereum Name Service (ENS) change les règles de sa DAO

Actives de manière plutôt anecdotique depuis 2016, les organisations autonomes décentralisées (DAO) vont connaître une véritable explosion de leur nombre lors du marché haussier de 2021, lorsque presque tous les projets crypto du moment vont lancer la leur afin d'assurer la décentralisation de leur gouvernance.

Dans ce contexte, l'une des plus emblématiques concerne le projet Ethereum Name Service (ENS) dédié à la personnalisation des adresses Ethereum sur le modèle des noms de domaine DNS d'Internet, d'autant plus du fait de son accompagnement d'un airdrop très lucratif de tokens ENS.

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Une aventure crypto qui se heurte désormais à la mutation de l'écosystème des cryptomonnaies en direction de la finance traditionnelle, au point de revoir ses ambitions initiales de décentralisation de la gouvernance à la baisse, au profit d'une prise de contrôle centralisée qui a récemment ébranlé le protocole emblématique de la finance décentralisée (DeFi) Aave.

En effet, c'est désormais la DAO d'Ethereum Name Service qui vient d'annoncer sa volonté « d'élargir le rôle de la Fondation dans les opérations, les subventions et la gestion du capital à long terme », incluant le transfert du contrôle de sa trésorerie, de l’administration de ses subventions et de sa stratégie de capital à long terme vers une entité « renforcée » composée d'un conseil d’administration de cinq membres, incluant un directeur exécutif à plein temps.

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Résoudre un dysfonctionnement chronique de sa gouvernance

Une mort programmée des DAO, selon le fondateur de l'application open source de gestion de portefeuille Rotki, Lefteris Karapetsas, qui regrette le manque de réaction de l'écosystème sur ce sujet pourtant sensible.

Les DAO sont à ce point passées de mode que personne ne semble avoir remarqué ni débattu de cette proposition par laquelle l’ENS DAO se saborde quasiment elle-même en transférant le contrôle de toute sa trésorerie — près d’un demi-milliard de dollars en ENS et en stablecoins — à la Fondation ENS.

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Cette décision semble motivée au sein de l'ENS par un dysfonctionnement chronique de sa DAO qui « vient de l’écart entre ce qu'elle était censée faire (gérer une infrastructure neutre et crédiblement décentralisée) et ce qu’elle fait réellement au quotidien (agir comme un comité budgétaire pour une organisation) », selon la consultation préliminaire (temp check) publiée par la membre du conseil d'administration de la fondation ENS, Katherine Wu.

Le vote décentralisé apparaît comme structurellement adapté à la première fonction, et structurellement inadapté à la seconde. Les votes des détenteurs de tokens sont lents, manquent de contexte, et obligent à choisir entre oui ou non. Gérer une organisation exige l’inverse : des ajustements répétés, du jugement, et une personne identifiable pouvant être tenue responsable. Katherine Wu

Une modification qui va certainement alimenter de longs débats, et qui laisserait un pouvoir décisionnaire aux détenteurs de tokens ENS sur les mises à jour du protocole, la tarification des noms ENS, le contrôle des clés racines et la nomination ou révocation des administrateurs.

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Source : ENS DAO

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