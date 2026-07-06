Le Bitcoin reprend des couleurs et passe les 63 000 dollars – Récap crypto du weekend du 4 au 5 juillet 2026

Le week-end a été marqué par la résistance du Bitcoin au-dessus des 63 000 dollars malgré la poursuite des sorties sur les ETF, des développements réglementaires aux États-Unis et une série d’évolutions majeures dans l’écosystème crypto mondial.

Le Bitcoin résiste malgré les retraits des ETF

Les ETF Bitcoin américains ont connu leur 8e semaine consécutive de sorties nettes, totalisant plus de 4 milliards de dollars de retraits en juin 2026, le pire mois de leur histoire. Malgré 6,37 milliards de dollars sortis en trente séances, une journée d’entrées nettes de 200 millions de dollars le 3 juillet a offert un léger répit. Paradoxalement, le Bitcoin vient de repasser au-dessus de 63 000 dollars, un niveau qui par le passé a souvent coïncidé avec des retournements de tendance.

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Progrès du CLARITY Act aux États-Unis

Les principaux shérifs américains ont retiré leur opposition au CLARITY Act, projet de loi visant à clarifier la régulation des cryptomonnaies. Cette avancée intervient après plusieurs mois de blocages, alors que les chances d’adoption avant fin 2026 étaient estimées à seulement 50 %. Le texte avait franchi une étape importante en mai dernier, lors de son adoption par le Comité bancaire du Sénat.

L’Allemagne ouvre davantage la voie à l’adoption crypto

Des millions d’Allemands pourront bientôt acheter et vendre des cryptomonnaies directement via leurs banques locales. Après l’ouverture d’ING Deutschland aux ETP crypto et la licence MiCAR obtenue par DZ Bank, cette initiative marque un tournant pour un pays longtemps jugé trop strict sur le plan réglementaire.

Les États-Unis dominent en réserves de Bitcoin

Les États-Unis détiennent désormais 2,8 fois plus de Bitcoin que tous les autres pays combinés, soutenus par une réserve nationale issue principalement de saisies judiciaires. Ce blocage des actifs sur vingt ans consolide une position dominante que Donald Trump a qualifiée d’enjeu stratégique pour son gouvernement.

Binance sous pression et retraits massifs d’Ethereum

Binance a connu une sortie nette hebdomadaire de 1,23 milliard de dollars. La non-obtention de son agrément MiCA et la suspension de ses services dans l'Union européenne au 1er juillet 2026 accentuent cette tension.

Hyperliquid en pleine ascension

La plateforme Hyperliquid a atteint une part record de 8,7 % de l’intérêt ouvert sur les contrats perpétuels, rivalisant avec les exchanges centralisés. Son token HYPE est désormais dans le top 10 des capitalisations, mais cette croissance rapide attire aussi l’attention des régulateurs, notamment au Royaume-Uni.

Tim Draper reste fidèle à sa vision sur Bitcoin

Malgré la chute du Bitcoin sous les 58 000 dollars fin juin, Tim Draper a affirmé n’avoir déplacé aucun de ses BTC. L’investisseur maintient son objectif à 250 000 dollars, estimant que Bitcoin pourrait supplanter le dollar à long terme, même si plus de 53 % de l’offre actuelle est en pertes latentes.

Les investissements en capital-risque en chute libre

Selon CryptoRank, le deuxième trimestre 2026 a vu les investissements en capital-risque crypto tomber à leur plus bas niveau depuis six ans. La montée en puissance de l’intelligence artificielle détourne une partie des capitaux, ramenant le nombre de sociétés actives à son niveau le plus bas depuis 2020.

Moonbeam quitte Polkadot pour Base

Moonbeam a annoncé la migration de son token GLMR vers la blockchain Base, quittant ainsi l’écosystème Polkadot. Ce départ illustre la pression croissante sur Polkadot, déjà fragilisé par des pannes et des controverses internes.

L’IA entre prudence et ambition

Paolo Ardoino, PDG de Tether, a averti que les géants de l’IA dépensaient de manière insoutenable dans leurs infrastructures, avec des marges en baisse et des profits retardés. Parallèlement, la société chinoise Unitree a obtenu l’autorisation d’une IPO de 619 millions de dollars à Shanghai pour développer sa robotique alimentée par l’IA.

Le memecoin $TRUMP fait de lourdes pertes

Une enquête du New York Times a révélé que près d’un million d’investisseurs du memecoin $TRUMP ont perdu ensemble 3,81 milliards de dollars. Ce cas illustre les risques élevés liés aux memecoins, dont la valeur dépend largement de la spéculation et du battage médiatique.

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