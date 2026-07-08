Strike lance des prêts Bitcoin innovants – Récap crypto de la nuit du 7 au 8 juillet 2026

Kraken vise une licence bancaire européenne tandis que Strike innove avec des prêts Bitcoin résistants à la volatilité. Le marché voit aussi un record pour les stablecoins et de nouveaux mouvements du côté d’Eric Trump et Michael Saylor.

Strike lance des prêts Bitcoin innovants

Strike, dirigée par Jack Mallers, a dévoilé des prêts Bitcoin « résistants à la volatilité » conçus pour éviter les liquidations forcées. Cette nouveauté intervient après plusieurs épisodes de liquidations massives survenus en 2025 et 2026, marquant la volonté de Strike d’offrir des solutions plus sûres aux emprunteurs crypto.

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Kraken veut devenir une banque en Europe

Kraken a entamé des démarches pour obtenir une licence bancaire en Europe, poursuivant sa stratégie d’intégration à la finance traditionnelle. Cette initiative s’inscrit dans la continuité des efforts de plateformes comme Circle, Coinbase ou Ripple. Le projet s’inscrit également dans le cadre du règlement MiCA, que Kraken semble vouloir dépasser, renforçant ainsi sa légitimité et son offre de services sur le continent.

Kraken obtient 22 millions de dollars face à Mazars

La plateforme crypto a remporté un arbitrage de 22 millions de dollars contre le cabinet Mazars, qui avait cessé d’auditer ses clients crypto durant l’« Operation Choke Point 2.0 ». Cette procédure a permis à Kraken d’obtenir réparation après la rupture soudaine de son partenariat en 2022, marquant une victoire significative face aux contraintes du secteur traditionnel.

American Bitcoin poursuit son accumulation

Eric Trump a annoncé que sa société American Bitcoin continue d’accumuler des BTC, avec 500 unités supplémentaires achetées pour 315 millions de dollars. L’entreprise, cotée au Nasdaq depuis 2025, affiche une marge de profit minier de 52 % au premier trimestre, contrastant avec la situation difficile du secteur.

Record historique pour les stablecoins

Le volume des transactions en stablecoins a atteint un record de 1 790 milliards de dollars en juin 2026. Cette hausse intervient malgré une baisse de leur capitalisation totale à 310 milliards de dollars. L’adoption mondiale ne cesse de croître, stimulée par les développements réglementaires et les pressions économiques dans plusieurs régions.

Les États-Unis coupent la licence pétrolière de l’Iran

Les États-Unis ont révoqué la licence qui permettait à l’Iran de vendre légalement son pétrole. Suite à cette décision, le prix du baril de Brent a grimpé de 6 %, atteignant 75 dollars.

Robinhood Chain décolle avec les memecoins

Le volume quotidien sur les DEX de la Robinhood Chain a atteint 30 millions de dollars selon DefiLlama. Vlad Tenev, PDG de Robinhood, a décrit cette blockchain comme « idéale pour les memes », confirmant sa stratégie orientée vers les communautés de memecoins. D’ores et déjà, des acteurs comme dYdX y sont présents.

Charles Hoskinson relance la rivalité avec Ethereum

Le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, a affirmé que le modèle EUTXO de sa blockchain est la plus grande innovation en matière de smart contracts, accusant Ethereum d’essayer de le copier. Cette déclaration intervient alors qu’Ethereum vit une période de restructuration avec le programme « Lean Ethereum ».

Michael Saylor clarifie la rentabilité de Strategy

Michael Saylor a déclaré que le seuil de rentabilité du BTC pour MSTR est mal compris. Selon lui, une hausse annuelle de plus de 3,3 % du Bitcoin permettrait de financer indéfiniment les dividendes de Strategy. Cette précision intervient peu de temps après la vente de 3 588 BTC pour 216 millions de dollars.

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