FTX et Binance : le rachat raté qui aurait pu rapporter 130 milliards à CZ

En refusant de racheter FTX en 2022, Binance et CZ ont laissé filer un portefeuille comprenant 8 % d’Anthropic et 5 % de Cursor estimé à plus de 100 milliards de dollars.

Un portefeuille d’investissements devenu une mine d’or

L’histoire prend une saveur particulière avec le recul. En novembre 2022, FTX s’effondrait sous le poids d’un bank run de près de 6 milliards de dollars de retraits clients, avant de déposer le bilan. Changpeng Zhao (CZ), patron de Binance, avait brièvement envisagé un sauvetage avant de faire machine arrière.

Selon l’investisseur Julian Klymochko, ce refus pourrait s’avérer être l’une des plus grosses occasions manquées de l’histoire des affaires. En effet, FTX, FTX.US, FTX Ventures, Alameda Research et Sam Bankman-Fried à titre personnel avaient investi dans plus de 160 entreprises.

With the benefit of hindsight, acquiring FTX for peanuts when it faced a liquidity crisis in late 2022 could have been the greatest acquisition of all time. FTX came with 8% of Anthropic and 5% of Cursor, along with other investments that now total as much as $130 billion. https://t.co/Ua9LEpymWc — Julian Klymochko (@JulianKlymochko) June 18, 2026

Et parmi ces participations, deux pépites sortent du lot. FTX détenait environ 8 % d’Anthropic, le concurrent direct d’OpenAI, et 5 % de Cursor, l’outil de codage assisté par IA qui explose actuellement. Au total, l'ensemble du portefeuille d'investissement vaudrait aujourd'hui près de 130 milliards de dollars, selon les calculs de Julian Klymochko.

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Robinhood, SpaceX et les autres lignes oubliées

Car au-delà d’Anthropic et de Cursor, le portefeuille de FTX comportait d’autres actifs devenus particulièrement précieux. La plateforme avait notamment misé sur Robinhood, dont le titre HOOD s’échange aujourd’hui autour de 108 dollars pour une capitalisation de 97 milliards de dollars.

S’ajoutent à cela des participations dans SpaceX et plusieurs dizaines d’autres entreprises qui ont connu une forte croissance au cours des dernières années. Une diversification qui, ironiquement, finit par servir à rembourser les créanciers impacté par la faillite plutôt que d’avoir profité à un éventuel repreneur.

Les investissements de FTX. Source: CBInsights

Le scénario du rachat miracle mérite toutefois d’être nuancé. Plusieurs observateurs rappellent que reprendre FTX en novembre 2022 ne se résumait pas à acquérir un portefeuille d’investissements. Il aurait fallu absorber le trou béant laissé dans les comptes clients, estimé à plusieurs milliards de dollars, et gérer les conséquences juridiques colossales.

De plus, à l'époque, CZ faisait lui-même face à de sérieuses difficultés réglementaires aux États-Unis, qui l’ont conduit en prison quelques mois plus tard.

Enfin, le calcul de Julian Klymochko repose sur un scénario purement hypothétique. Il suppose que les participations auraient été conservées malgré la faillite, les contraintes réglementaires et plusieurs années de forte volatilité sur les marchés technologiques et crypto.

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Une leçon stratégique pour l’industrie crypto

L’affaire illustre la difficulté d’évaluer en temps réel la valeur stratégique d’un actif en pleine crise de liquidité. Pour CZ, refuser FTX en 2022 avait du sens à court terme. Avec le recul, le manque à gagner théorique se chiffre en dizaines de milliards.

Cette histoire intervient alors que Binance traverse une période chargée en Europe, avec une échéance MiCA fixée au 30 juin qui pourrait redéfinir sa présence sur le continent. De quoi rappeler que dans la crypto, les décisions stratégiques se jugent rarement sur le moment.

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Sources : CB Insights, Julian Klymochko sur X, Yahoo Finance

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