La meilleure opération de Cursor ? Avoir racheté ses parts à FTX pour 200 000 dollars

Anysphere, la société derrière Cursor, aurait racheté pour 200 000 dollars les parts que détenait FTX dans son capital après la faillite de l’exchange. Avec l’accord signé par SpaceX pour valoriser l’entreprise à 60 milliards de dollars, cette participation vaudrait aujourd’hui près de 3 milliards.

Cursor a récupéré 5 % de son capital au moment où FTX devait vendre

Avant de devenir l’un des outils d’intelligence artificielle les plus suivis par les développeurs, Cursor était encore une jeune startup comme beaucoup d’autres. Développé par Anysphere, l’outil permet d’écrire, corriger et modifier du code avec l’aide de l’IA.

Le marché des IA génératives spécialisées dans l'écriture de code était encore émergent en 2022, mais est devenu aujourd'hui l’un des terrains les plus disputés entre OpenAI, Anthropic, Google et maintenant SpaceX.

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Avant la faillite de FTX, Alameda Research avait déjà repéré le potentiel d'Anysphere. En 2022, la société de trading liée à Sam Bankman-Fried aurait investi 200 000 dollars, en échange d’environ 5 % d’Anysphere, alors valorisée autour de « seulement » 4 millions de dollars.

Quelques mois plus tard, FTX fait faillite après un bank run, la plateforme se place sous la protection du Chapter 11 aux États-Unis, entraînant Alameda avec elle. Pour rembourser les créanciers, les administrateurs doivent vendre un maximum d’actifs du groupe, y compris ses participations dans des startups privées comme Anysphere.

C’est là que Cursor réalise l'opération d'une vie : la société récupère toutes les parts de FTX pour 200 000 dollars, soit le prix payé par Alameda lors de son entrée au capital.

Dans une startup, une telle part n’est pas anecdotique, elle peut représenter des années de dilution évitées, des droits économiques importants et une meilleure maîtrise de sa structure actionnariale.

À l’époque, cette vente pouvait ressembler à une simple ligne dans la liquidation de FTX et pour Anysphere, elle a surtout permis de reprendre une part importante de son capital à un prix qui paraît ridicule aujourd'hui.

2 ans plus tard, SpaceX signe un accord en vue de racheter Anysphere pour une valorisation de 60 milliards de dollars, avec une finalisation attendue au 3e trimestre 2026. À cette valorisation, les 5 % récupérés auprès de FTX représentent près de 3 milliards de dollars.

Autrement dit, Cursor a repris pour 200 000 dollars une part de son capital qui vaut aujourd’hui plus qu’un jackpot du loto.

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Qu’est-ce que SpaceX gagne en rachetant Anysphere ?

Avec Anysphere, SpaceX récupère Cursor, un outil d’IA déjà adopté par de nombreux développeurs pour écrire et modifier du code.

Dans un marché dominé par OpenAI, Anthropic et Google, cela permet à xAI, faisant désormais partie de SpaceX, de gagner du temps plutôt que de reconstruire un concurrent en interne. Ce rachat apporte aussi une équipe spécialisée, un produit déjà connu et une porte d’entrée directe sur les outils d’IA pour développeurs.

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Pour SpaceX, l’enjeu n’est donc pas seulement d’acheter un éditeur de code, mais de renforcer son écosystème IA avec une brique déjà utilisée par le marché.

Pour Cursor, le rachat ouvre l’accès à davantage de capital, de puissance de calcul et à l’infrastructure d’Elon Musk.

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Sources : Rachat de Cusor par SpaceX, Investissement de FTX dans Anysphere, Vente des parts d'Anysphere par FTX

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