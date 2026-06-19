Affaire Celsius : la CFTC interdit Alexander Mashinsky de trading à vie

Après un accord avec la CFTC, Alexander Mashinsky, le fondateur de Celsius, est désormais interdit de trading à vie. Voyons cela de plus près.

le 19 juin 2026 à 15:00.

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Vincent Maire

Affaire Celsius : la CFTC interdit Alexander Mashinsky de trading à vie

Alexander Mashinsky est définitivement interdit de trading

Lorsqu’il est question de crime financier et de cryptomonnaies, nous pensons spontanément à l’affaire FTX et Sam Bankman-Fried. Pourtant, 2022 n’a pas été avare en dérives et une autre affaire a fait grand bruit à l’époque : Celsius.

Sous l’impulsion d’Alexander Mashinsky, son fondateur et ex-PDG, d’importantes irrégularités ont été commises avec les fonds des clients pour un montant de 4,7 milliards de dollars. Conscient que la fin était proche, l’intéressé avait d’ailleurs retiré ses propres fonds de la plateforme avant de déclarer la faillite.

Finalement, Alexander Mashinsky a écopé de 12 ans de prison l’année dernière.

Pour sa part, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) avait déposé plainte le 13 juillet 2023 contre Celsius et Alexander Mashinsky.

Dans son communiqué, la CFTC rappelle que la plainte allègue que les accusés ont « mis en place un système visant à escroquer des centaines de milliers de clients » en adoptant une communication mensongère entre 2018 et 2022 et que :

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La plainte allègue également que Mashinsky, par le biais de vidéos publiques, d'articles de blog, de diffusions en direct et de publications sur les réseaux sociaux et le site Web de Celsius, a vanté les mérites de Celsius comme une alternative « sûre », comparable à une banque traditionnelle, pour les actifs numériques de ses clients, tout en leur promettant des taux d'intérêt élevés sur leurs dépôts. 

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Dans ce contexte, la CFTC a annoncé jeudi qu’un accord avait été conclu avec Alexander Mashinsky et confirmé par une ordonnance de consentement, ce qui met fin à la procédure de plainte. Conformément à cet accord, l’intéressé est désormais interdit à vie de trading sur les actifs régulés par la CFTC :

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Cette ordonnance interdit définitivement à M. Mashinsky de commettre de nouvelles violations de certaines dispositions anti-fraude prévues par la loi sur les accords de libre-échange (CEA) et la réglementation de la CFTC, et lui impose des interdictions permanentes de négociation et d'enregistrement.

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Source : CFTC

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