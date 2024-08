Celsius, le prêteur de cryptomonnaies ayant fait faillite durant l'été 2022, a récemment fait parler de lui après qu'il a déposé plainte contre les utilisateurs ayant retiré leurs fonds de la plateforme avant son effondrement.

Et, même si Celsius est officiellement sorti de faillite au mois de février dernier, le prêteur ne semble pas en avoir fini avec ses contentieux. Effectivement, nous venons d'apprendre par la voix de Paolo Ardoino, le PDG de Tether, que la société surtout connue pour émettre l'USDT, avait elle aussi été attaquée en justice par Celsius.

In 2022, Tether made available USDt to some of its customers – including Celsius. Tether's arrangements with customers are very simple: Tether provides USDt to selected customers who provide an overcollateralization in Bitcoin.

