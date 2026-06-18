Sam Bankman-Fried veut lancer un nouveau token dès sa sortie de prison

Alors que sa demande d’appel vient d’être rejetée le 12 juin dernier, Sam Bankman-Fried ne lâche pas l’affaire en demandant une grâce présidentielle à Donald Trump. Une confiance à toute épreuve, puisqu’il aurait pour objectif de lancer un nouveau token dès sa sortie de prison.

« Lancer mon propre token, et tout le monde va se jeter dessus »

L'ex-petit génie de la finance devenu le plus célèbre fraudeur de l'histoire de la crypto, Sam Bankman-Fried, purge actuellement une peine de prison de 25 ans suite à son implication centrale dans l'effondrement de la plateforme FTX.

Pourtant, ses investissements stratégiques de l'époque continuent de faire parler d'eux, comme par exemple les 200 000 dollars investis en 2022 dans la startup de l'IA Cursor, qui représenteraient aujourd'hui la somme de 3 milliards suite à son rachat par la société SpaceX.

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Pas de quoi attendrir la justice américaine, qui vient de rejeter sa demande d'appel le 12 juin dernier. Mais Sam Bankman-Fried avait déjà joué une autre carte en demandant une grâce présidentielle à Donald Trump quelques jours auparavant, qui a très (très) peu de chances d'aboutir.

Malgré tout, le jeune prodige déchu garde confiance, comme l'explique le journaliste Simon van Zuylen-Wood du magazine Intelligencer dans un long article sur sa situation de plus célèbre prisonnier des États-Unis, au cours duquel il lui a demandé ce qu'il comptait faire à sa sortie de prison :

Lancer mon propre token, et tout le monde va se jeter dessus. Sam Bankman-Fried

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Créer une nouvelle entreprise dès sa sortie de prison ?

L'article de Simon van Zuylen-Wood ne cherche pas nécessairement à réexaminer l'affaire FTX. En effet, le sujet semble plus s'orienter vers le contraste qui existe entre le statut de fraudeur de Sam Bankman-Fried et sa volonté de se présenter comme la victime d'une décision judiciaire injuste, voire même politique.

En effet, le jeune homme reste convaincu de la justesse de ses actes et de sa capacité encore effective à avoir un impact majeur sur le monde lorsqu'il sera libéré. Une impression pas totalement dénuée de sens, si l'on considère que la simple annonce de sa demande de grâce, le 8 juin dernier, a entraîné une hausse aussi improbable que soudaine de 50 % du token FTT, initialement associé à FTX.

📰 Affaire FTX : Sam Bankman-Fried renonce à un nouveau procès

Le token FTT explose de 50 % lors de la demande de grâce de Sam Bankman-Fried

Car Sam Bankman-Fried a visiblement l'intention de se refaire, selon les déclarations d'un co-détenu croisé lors de son passage à Terminal Island. Et cela pourrait bien se concrétiser par la création d'une nouvelle entreprise dès son retour dans la vie active, si toutefois il trouve encore des investisseurs pour le suivre.

L'ex-CEO de la plateforme FTX réussira-t-il à sortir de prison avant la fin de sa peine, programmée en 2044 lorsqu'il aura 52 ans ? Et la fascination qu'il continue de déclencher dans le secteur crypto et au-delà lui permettra-t-elle d'obtenir mieux qu'une simple mention dans une chanson du rappeur Drake ? La suite au prochain épisode...

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Source : Intelligencer

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