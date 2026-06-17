FTX avait investi 200 000 dollars dans Cursor : cela vaudrait 3 milliards après le rachat par SpaceX

Avant sa faillite, FTX ne détenait pas seulement des cryptomonnaies, l’empire de Sam Bankman-Fried avait aussi pris des participations dans plusieurs startups devenues très valorisées. Le cas Cursor illustre ce paradoxe, puisque cette participation revendue pour 200 000 dollars vaudrait désormais près de 3 milliards.

La faillite de FTX en 2022 a forcé la vente d’un actif devenu stratégique

FTX s’est effondrée au mois de novembre 2022 après une crise de liquidité qui a révélé un manque de plusieurs milliards de dollars dans les comptes de l'entreprise. La plateforme, alors considérée comme l’un des acteurs les plus importants du secteur crypto, a été placée sous la protection du Chapter 11 aux États-Unis avec Alameda Research et plus de 100 entités liées au groupe.

Cette faillite a obligé les administrateurs de la liquidation à récupérer rapidement de la valeur pour rembourser les créanciers. Plusieurs actifs illiquides ont alors été vendus, y compris des participations dans des entreprises privées. Parmi elles figurait Anysphere, la société derrière Cursor, un éditeur de code assisté par l’intelligence artificielle.

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Aux côtés de Heroic Ventures, Alameda Research aurait investi 400 000 dollars dans Anysphere en 2022. La moitié de cette somme lui aurait été attribuée, soit 200 000 dollars, ce qui lui aurait permis d’obtenir environ 5 % de la société, alors valorisée à près de 4 millions de dollars.

Pendant la procédure de faillite, cette participation aurait ensuite été revendue pour un montant équivalent au montant d'achat, soit 200 000 dollars.

SpaceX annonce cette semaine avoir signé un accord en vue de racheter Anysphere, la société derrière Cursor, pour une valorisation de 60 milliards de dollars. L’opération, qui doit être réglée en actions SpaceX, reste toutefois soumise à plusieurs conditions, dont différentes réglementations, et devrait être finalisée au 3e trimestre 2026.

Cet accord fait suite à une 1ère annonce du mois d'avril 2026, où SpaceX disposait alors du droit d’acquérir Cursor plus tard dans l’année pour 60 milliards de dollars, ou de verser 10 milliards de dollars dans le cadre de leur collaboration si l’acquisition n’allait pas au bout.

À cette valorisation, l’ancienne participation d’environ 5 % détenue par FTX vaudrait aujourd’hui près de 3 milliards de dollars. Cela représente une multiplication par 15 000 par rapport aux 200 000 dollars investis en 2022.

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Cursor, Anthropic, Solana : FTX avait peut-être l’un des portefeuilles les plus prometteurs du secteur

Le cas Cursor est frappant, mais il n’est pas isolé.

En effet, FTX et Alameda avaient également investi très tôt dans Anthropic, l’entreprise derrière Claude, aujourd’hui l’un des principaux concurrents d’OpenAI, qui pourrait elle aussi bientôt entrer en bourse. Avant sa liquidation, FTX avait engagé environ 500 millions de dollars dans la startup d’intelligence artificielle.

D’autres actifs reviennent régulièrement dans l’analyse du portefeuille de FTX, notamment des tokens Solana, des actions de la plateforme Robinhood ou encore certains investissements indirects dans des entreprises technologiques américaines.

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Avec une vue d’ensemble sur les investissements de l’entreprise, beaucoup d’observateurs se demandent ce que FTX aurait pu devenir si la plateforme n’avait pas implosé aussi tôt.

En théorie, l’exchange aurait pu conserver un portefeuille valant plusieurs dizaines de milliards de dollars, Cursor aurait pu représenter environ 3 milliards de dollars à elle seule, tandis qu’Anthropic aurait également pesé très lourd avec l’explosion des valorisations dans l’intelligence artificielle.

À cela s’ajoutaient les positions sur les cryptomonnaies, dont Solana, longtemps associée à l’écosystème FTX. Son token a progressé de plus de 800 % entre la faillite de la plateforme et son sommet de 2025.

Cours de Solana depuis la faillite de FTX

Avec le soutien actif de FTX, Solana aurait même pu occuper une place encore plus importante sur le marché des cryptomonnaies, en attirant davantage d’utilisateurs, de capitaux et de développeurs.

Mais cette lecture ne doit pas inverser la responsabilité de l’effondrement, FTX n’a pas chuté parce que ses investissements étaient mauvais, mais parce que les fonds des clients auraient été utilisés pour financer ces investissements et les activités d’Alameda, au prix de paris risqués ayant entraîné la perte ou l’immobilisation d'importantes sommes.

Néanmoins, plus de 3 ans après la faillite, la qualité potentielle de ce portefeuille continue d’étonner. Sam Bankman-Fried avait peut-être identifié certains des meilleurs actifs de la décennie avant que la majeure partie du marché ne le fasse.

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Source : TradingView, Rachat de Cusor par SpaceX, Investissement de FTX dans Anysphere, Vente des parts d'Anysphere par FTX

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