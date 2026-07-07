BonkDAO ciblé par une attaque de gouvernance - Plus de 20 millions de dollars détournés

Le projet crypto BonkDAO vient de subir une attaque de gouvernance à l’origine de la perte de 20 millions de dollars en tokens BONK issus de sa trésorerie. Une enquête est ouverte afin de tenter de récupérer les fonds et d’identifier le responsable.

BonkDAO victime d'une attaque de gouvernance

Alors que les acteurs de la finance traditionnelle s'intéressent de plus en plus aux alternatives et autres fonctionnalités offertes par les cryptomonnaies, des secteurs comme la finance décentralisée (DeFi) continuent d'apparaître comme des terrains de jeu semés d'embûches et de risques bien trop importants pour aller y tenter sa chance.

Une situation une nouvelle fois démontrée par la récente attaque de gouvernance dont vient d'être victime le projet BonkDAO, initialement construit autour du memecoin BONK, à l'origine d'un préjudice estimé à plus de 20 millions de dollars au total.

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En cause, ce que le compte officiel de BonkDAO présente comme « une proposition de gouvernance malveillante » ayant permis à un individu visiblement mal intentionné de détourner une quantité importante de tokens détenus dans la trésorerie de cette organisation autonome décentralisée (DAO), sans plus de précisions pour le moment.

Selon les détails publiés par le compte Lookonchain, l'attaquant aurait en effet dépensé 4,4 millions de dollars (880 milliards de BONK) pour voter sa proposition et financer ce vol estimé à 21,2 millions de dollars (4 426 milliards de BONK), qui lui a finalement permis d'empocher l'équivalent de 16,8 millions de dollars.

Au moment d'écrire ces lignes, les membres de BonkDAO indiquent avoir « identifié les portefeuilles d'échange utilisés pour acheter des BONK avant le dépôt de la proposition » dans le cadre d'une enquête en cours, tout précisant travailler « en étroite collaboration avec les plateformes d'échange, les bridges et la Fondation Solana afin de gérer au mieux la situation ».

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Le token BONK accuse le coup

Bien évidemment, l'annonce de cette attaque de gouvernance a eu un effet immédiat sur le cours du token BONK, en baisse de 9 % sur les dernières 24 heures, et de plus de 13 % au moment des faits, avec un prix actuellement stabilisé aux alentours des 0,00000440 dollar.

Le token BONK enregistre une baisse importante sur les dernières 24 heures

De quoi creuser encore un peu plus les mauvaises performances de ce memecoin avec une baisse désormais fixée à 80 % sur l'année écoulée... et supérieure à 90 % depuis son dernier sommet historique de novembre 2024 aux alentours de 0,0000580 dollar.

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Face à cette attaque, certaines plateformes d'échange de cryptomonnaies ont déjà annoncé des suspensions temporaires pour les dépôts de tokens BONK, alors que les responsables de BonkDAO indiquent la mise en place d'une « collaboration avec les parties concernées afin de récupérer les fonds détournés et d'identifier les personnes responsables ».

Selon le compte Lookonchain, 40 milliards de tokens BONK - environ 190 000 dollars - auraient déjà été déposés sur la plateforme OKX, alors que les 4 386 milliards de BONK restants sont toujours détenus dans le portefeuille de l'attaquant, identifié dans le cadre de l'enquête en cours.

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Sources : BonkDAO, Lookonchain

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