DeFi : plus personne ne veut assurer ce « casino en flammes »

Malgré une adoption annoncée par les acteurs de la finance traditionnelle, le secteur de la DeFi se heurte à une érosion de la confiance de ses utilisateurs, notamment du fait d’un manque évident d’assurances effectives et fonctionnelles. Une situation critique face à laquelle certains projets tentent de réagir.

Une DeFi qui manque cruellement d'assurance

La finance décentralisée (DeFi) tente actuellement de trouver sa voie, entre une adoption toujours plus importante de la finance traditionnelle annoncée au cours des prochaines années et une sécurité chroniquement défaillante qui ne réussit pas à endiguer les risques associés aux nombreuses attaques visant ses protocoles.

Un constat confirmé sur le réseau X par le « média dynamique pour les technologies de pointe », Blocmates, qui estime que la confiance de ses utilisateurs « s’érode progressivement », alors que plus d'une cinquantaine d'incidents de sécurité ont été recensés durant le seul mois de janvier de cette année, impliquant plus de 840 millions de dollars de pertes.

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Bien évidemment, cette situation ne manque pas de rappeler le hack record dont a été victime le protocole KelpDAO en avril dernier, avec ses 290 millions de dollars de pertes, mais surtout ses répercussions problématiques sur l'ensemble de la DeFi, au point d'ébranler certains de ses acteurs historiques, comme Aave.

Conséquence du hack de KelpDAO sur le protocole Aave

Une situation face à laquelle « n’importe quel observateur de la finance traditionnelle (TradFi) aurait immédiatement posé la question de l’assurance », alors que la réponse effective apportée s'est résumée à « une collecte de fonds improvisée entre les protocoles qui se trouvaient trop près de l’incendie ».

Et pour cause, le secteur de l'assurance dans l'écosystème crypto n'a pas survécu au marché haussier de 2021, avec une valeur totale verrouillée (TVL) passée de 1,9 milliard de dollars à cette époque à moins de 100 millions de dollars actuellement.

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Passer de la valeur totale verrouillée (TVL) à la valeur totale couverte (TVC)

Selon les analystes de Blocmates, l'échec de l'assurance on-chain repose essentiellement sur des « protocoles d’assurance conçus comme des mutuelles monolithiques », avec un unique pool de capital partagé couvrant une multitude de risques distincts, rapidement transformé en un nouveau point de défaillance centralisé.

Pourtant, la DeFi a besoin de démontrer qu'elle peut gérer cet aspect essentiel pour la sécurité de ses utilisateurs, notamment en assumant la nécessité d'« absorber la première perte ».

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Une situation apparemment prise en compte par certains protocoles qui proposent désormais plusieurs niveaux d'exposition, incluant « des mécanismes de protection plus conservateurs et des tranches offrant un rendement plus élevé mais aussi un risque supérieur, tout en améliorant l’efficacité globale du capital et la capacité de couverture ».

Un secteur à la tête duquel se trouve le protocole historique Nexus Mutual, mais également d'autres options comme OpenCover et ses « covered vaults », Firelight actif dans l’écosystème XRP, et des systèmes de protections intégrées (stop-loss automatisés, buffers de liquidation et plafonds de pertes) proposés par certains protocoles.

Malgré tout, le retard reste important par rapport à la fréquence des attaques. Et afin d'accélérer le développement des assurances on-chain, Blocmates propose de « s’éloigner de l'obsession pour la valeur totale verrouillée (TVL) afin de se concentrer sur un indicateur plus pertinent : la valeur totale couverte (TVC) ».

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Source : Blocmates

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