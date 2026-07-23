Crypto : plusieurs attaques de protocoles DeFi durant la nuit dernière - On fait le point

Au cours des dernières heures, plusieurs protocoles inscrits sur différentes blockchains ont été ciblés par des attaques aux préjudices estimés en millions de dollars. Doit-on y voir une nouvelle conséquence de l’IA… ou de l’incompétence de leurs développeurs ?

Plusieurs protocoles attaqués au cours des dernières heures

Alors que les acteurs de la finance traditionnelle accélèrent leurs incursions dans le secteur des cryptomonnaies, la finance décentralisée (DeFi) reste un terrain de jeu encore bien souvent considéré comme trop risqué, principalement du fait des nombreuses attaques qui ne cessent de frapper ses protocoles.

Une réalité à nouveau mise en lumière au cours des dernières heures suite à plusieurs attaques ciblées visant des projets de cet écosystème, comme par exemple le bridge déployé par la blockchain Verus vers Ethereum qui vient de se faire voler 7,5 millions de dollars suite à l'exploitation d'une faille en lien à ses actifs de réserve qui n'avaient pas été verrouillés comme ils le devaient.

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Dans le même temps, les spécialistes en sécurité blockchain de Blockaid ont rapporté sur leur compte X une procédure similaire - dont les détails restent encore à déterminer - visant le bridge du protocole AFX de l'écosystème Arbitrum, avec un préjudice toutefois bien plus important, puisqu'il représente l'équivalent de 24,15 millions de dollars en USDC.

Enfin, un troisième protocole nommé B² Network - cette fois implanté sur la BNB Chain - a également déclenché les alertes de la société de cybersécurité PeckShield suite à « un piratage ayant entraîné le vol de 8,6 millions de B2, soit environ 3,86 millions de dollars ». Résultat : le token B2 s'effondre de presque 30 % au cours des dernières heures.

Le token B2 s'effondre de 30 % suite à l'attaque de son protocole

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Exploitation de faille associée à l'IA ou simple incompétence ?

Il semble important de rappeler à quel point les bridges inter-chain représentent depuis toujours une faille majeure de l'écosystème crypto, d'autant plus si l'on considère l'arrivée massive « des agents de programmation basés sur l'IA devenus surhumains pour détecter les vulnérabilités », comme l'expliquait le fondateur d’OpenZeppelin et Decentraland, Manuel Aráoz ,dans une alerte publiée sur X en mai dernier où il expliquait que « tous les aspects de la DeFi sont dangereux ».

Un avis visiblement controversé, puisque le célèbre développeur Marc Zeller - très impliqué dans le conflit qui a divisé le protocole Aave - n'a pas manqué de répondre à ce constat alarmiste en expliquant comment « la plupart des problèmes de la DeFi résultent d'une pure incompétence (mauvais paramètres de risque, mauvaise sélection des actifs/protocoles, sécurité opérationnelle catastrophique), mais il reste plus simple d'accuser l'IA ».

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Le problème ? Une incompétence qui restait jusque-là invisible pour des hackers même très motivés devient désormais une ligne droite toute tracée pour des modèles IA capables de s'échapper de leur environnement de test pour opérer des piratages en toute autonomie.

Malgré tout, Marc Zeller reste confiant, en expliquant que « l'IA est globalement bénéfique et contribuera à améliorer la sécurité de l'écosystème on-chain ».

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Sources : Verus, Blockaid, PeckShield, Marc Zeller

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